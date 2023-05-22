廣西女為結婚定制深度美顏假身份證　網民：入選今年離譜新聞

為了結婚，究竟可以去到幾盡？近日，上海市公安局普陀分局長壽路派出所民警，在實有人口登記檢查中，發現一名女子的身份證照片與真實樣貌嚴重不符。經詢問，她指因想迎合男朋友結婚的要求，於是找了製作假身份證的人，改戶籍、修圖，希望以此留住男友。



在實有人口登記檢查中，民警發現女子吳某使用的身份證照片與其本人相貌嚴重不符。經調查詢問，吳某承認手持的兩張都是假身份證，一張姓劉、一張姓林，吳某不但換上深度美顏的照片，還篡改年齡，從2001年出生改為2002和2003年，戶籍地也從廣西改為上海和湖南，相應的身份證號碼也被修改。

吳某表示，照片都是用美顏相機拍攝，網上製造假證的人聲稱可以按照她的要求，修改身份證上任何一個部位。

民警介紹，吳某到上海後希望迎合男朋友結婚的要求，於是在網上找到製作假身份證的人，改戶籍、精修圖片，以此留住男友。

吳某表示，因為想迎合男朋友結婚的要求，於是找了製作假身份證的人，改戶籍、修圖，希望以此留住男友。（影片截圖）

警方順藤摸瓜，迅速鎖定了向吳某銷售假身份證的「中間商」劉某，而在劉某的背後，還存在着向其提供假證的「上家」。警方隨後在多地展開拘捕行動，查處制假窩點6處、制假設備16台。

經查，製假集團每天制造10至15件假證。目前，21名疑犯因涉嫌偽造、買賣身份證件罪，已被普陀警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦。

網民睇法：

此女甚傻，但卻是一癡情女子吧



男朋友估計多半是個殺豬盤



老家的身份就這樣自卑嗎



這是有多嫌棄自己的出生地



可以入選今年的離譜新聞了



應該不是為了迎合男友要求吧，是為了騙男友吧



結婚P身份證，第一次聽說，而且還連籍貫都改了，那你戶口本怎麼辦？



這個身份證地址太假了… 不會寫小區名字的 只會寫XX路X X號XX棟XXX室

