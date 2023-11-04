比利時利涅王妃回鄉省親：屬地道客家妹　內地嫁入歐洲王室第一人

周四（2日）上午，比利時利涅王妃李然回到家鄉廣東梅州市五華縣省親，並回到母校看望恩師，交流寄語勉勵學子等。據報道，1984年出生的李然是地道的客家妹，2010年與查爾斯王子成婚，成為嫁入歐洲王室的第一個真正意義上的內地女孩，也是比利時第一位華裔王妃。



周四，李然一行人先後前往五華縣第三幼兒園（原五華師範附屬小學）、五華縣第三小學、五華縣水寨中學、五華縣中英文學校開展勵志交流活動，期間她分享了個人讀書經歷，作勵志講話。隨後，她又前往五華縣河東鎮天雲嶺森林公園進行植樹活動，與他人一同種下4棵「無憂樹」，寄予美好憧憬。她又參觀走訪了橫陂足球小鎮，實地感受家鄉的發展與變化。而結束五華的行程後，李然將應邀參加第六屆世界客商大會活動。

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報道指，籍貫梅州五華的李然是地道的客家妹，在五華度過童年。求學時期的她成績優異，2002年考入北京語言大學，攻讀金融學專業，並獲得經濟學位。

之後，她前往法國巴黎留學，先在巴黎索邦大學學習法國語言與文明課程，後再到巴黎管理學院讀MBA，學習市場營銷和奢侈品營銷課程。畢業後，她在紀梵希（Givenchy）門店做過一年實習生，之後在巴黎世家（Balenciaga）和芬迪（Fendi）兩家奢侈品牌門店做銷售。

就在這段時期，李然結識了比利時利涅家族的查爾斯王子，並與對方墮入愛河。當時為2009年5月，李然仍在芬迪做銷售，查爾斯王子則是巴黎的一名設計師。除了會說中英兩語外，李然也精通法語，而這才促成了二人的相識。

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查爾斯王子來自比利時利涅家族，該家族與比利時王室沒有血緣關係，且歷史可以追溯到11世紀，較只有200年歷史的王室更長，是比利時最古老、最有名望的貴族王室。古羅馬帝國時期，該家族就獲得了利涅王子或公主的頭銜，並世襲至今。

2010年，李然與查爾斯王子成婚，二人的愛情結晶，即混血小王子阿馬德奧，則於兩年後來到世上。由於誕生於利涅家族，阿馬德奧也有了比利時王子頭銜。