河南14歲女童買擦膠遭猥褻　父親控店主為公務員：行拘9日罰太輕

河南一名14歲女孩，在社區超市購買擦膠時，遭到商店老闆猥褻，患上抑鬱症。其父控訴稱，「我和他是熟人，以前還在一起喝酒。作為縣上的公職人員，誰能想到他竟然幹出了這種下作的事！」



家住河南開封的女孩趙萌剛過14歲生日，據其父趙澤描述，10月29日晚9時許，女兒到社區門口的超市買擦膠。9時30分左右，哭著跑回家，全身顫抖，說自己被欺負了，「孩子告訴我，商店的老闆猥褻了她，對她又抱又親，還說和我是熟人，不讓孩子告訴我。」

聽到孩子哭訴，趙澤頓感晴天霹靂，並立即與妻子前往商店要求對方給出說法，對方矢口否認後，趙澤報警。據趙澤描述，雖然店主喝酒但神智清楚可以正常交流，店主妻子到場後，邊扇店主耳光邊罵「你都犯了幾次毛病了，還不改。」

警方調取3個監控畫面證實店主惡行

當晚10時，在警方的陪同下趙澤與妻子查看店內、書畫室及門口3個監控的影片，還原事情經過。9時10分左右，趙萌前往商店買擦膠，離開時，店主賈某民將孩子叫住，然後取鑰匙打開了商店旁的書畫室，開門後把她抱了進去。

「他親孩子，摸孩子的胸部，」孩子多次掙扎，想推開賈某民，「我女兒推不開他，他還把孩子往裡拽」趙澤妻子表示，影片有20分鐘，自己看不下去完整影片，「孩子多次掙扎才掙脫。」趙澤的妻子說，因為賈某民與趙澤相識，至今不敢相信對方會幹這種壞事。

店主為公職人員僅行拘9日

父親申請案件復議遭警方拒絕接待

當晚做筆錄時，警方告訴趙澤事件為刑事案件，因此十分信任警方。惟10月30日下午，有中間人找到趙澤，希望賠償2萬元，不再追究。趙澤表示，「這是對未成年人的刑事犯罪，我不接受和解，要求公事公辦。」

不過，10月31日，趙澤收到公安局發出的《行政處罰決定書》顯示，店主賈某47歲，以猥褻行政拘留9日。這讓趙澤難以接受，要求對案件進行覆議，但卻遭警方拒絕接待。無奈下前往信訪辦公室，對方讓趙澤「回去等電話」。

趙澤透露，賈某不只是店主，亦是當地縣裏的政府單位公職人員，且按其妻子的話，可見其並非初犯，應該從重處罰。不過對此，當地縣政府工作人員否認，稱賈某確實為縣政府職工，但不是領導，「這兩年他都沒在單位上過班，他被抽到其他單位了。」

女童患抑鬱 家屬要求嚴肅追責

警方回應「夠不上刑事犯罪」

據內媒《華商報》報道，當地警方認定案件為治安案件，不算刑事犯罪，「兩人在超市說話，然後賈某摟抱、親了孩子幾下。」對於趙萌家長稱影片有20分鐘一事，警方表示，過程非持續性，而是幾分鐘。並表示，查詢紀錄及紀檢處後，亦無發現賈某有此類案件犯罪前科。

11月3日，趙澤表示，他與親戚一同重新查看了監控，賈某民猥褻他女兒的行為持續了大約3分鐘，期間，女兒先後至少6次試圖掙扎，均被對方強迫摟抱、摸胸、親吻等，「我再次提了行政覆議，警方這次沒有拒絕，我希望賈某民受到應有的懲罰！」

趙澤稱，事件對女兒影響很大，很受傷，事發當晚孩子全身發抖。且事發至今幾乎不吃飯，孩子心理受傷嚴重。據其提供的《醫院門診病歷》顯示，抑鬱自評顯示「中度抑鬱症狀」；心理健康測試的臨床指向是「恐怖症」。診斷為抑鬱狀態。

14歲女童父親提供病例顯示，女童被診斷為抑鬱狀態。

律師分析，案件中被害人14歲為未成年人，且遭猥褻時間長達3分鐘，反覆掙扎仍遭對方強迫，且對方有前科行為，給被害人造成巨大心理陰影，屬於犯罪後果嚴重，應當認定賈某構成猥褻犯罪，而非行政違法。