高校回應助學金事件指名額未遭擠佔均已發放　當事人：不認可

此前，天津有貧困生實名舉報天津中德應用技術大學助學金舞弊，該朱姓學生表示，其作為貧困戶及孤兒申請不到助學金，校方卻將助學金發放給手拿iphone，穿著Air Jordan的同學。他更在影片哭訴「就因爲我知道餓一天有多痛苦，餓兩天有多絕望，我什麼都沒有只能和你們賭命了。」



今日（11月6日），校方回應事件表示，經過深入了解實地走訪調查，該生自入學以來，大一大二均獲得二等國家助學金，並已全部發放到位。大三學年綜合評定擬獲二等國家助學金，亦已公示，不存在名額遭擠佔的情況，所涉及另兩位同學的家庭和個人情況均符合困難生資助條件，未發現材料作假情況。在校生中所有經民政部門認定的孤兒均已享受到國家資助。當事學生則回應表示，對調查結果不認可。



據此前報道，天津中德應用技術大學助學金評困難生是由評議小組民主評議，評議標準中困難程度佔五成，另外還包括學習、品德等。朱姓學生在班級投票中輸給其他學生。據了解朱姓學生在投票後曾在班級群組批評評選方式，更遭到班級其他學生辱罵，目前他也已經搬離原本的宿舍。

朱姓學生更指出，自己曾經跟學校書記和輔導員反映「有錢學生拿助學金」的情況，豈料他們竟回覆他「你有證據嗎？」，更要他「不要鬧事」。他只好拍影片實名上網舉報，並附上自己的貧困戶證明。

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據了解有朱姓學生的親戚在網絡上發文證明他的家境貧困，更稱朱姓學生「勤工儉學，連妹妹結婚都沒有回鄉，不是在上學就是在打工。」，網絡上有許多人希望能捐款給朱生，都被朱生婉拒。

11月2日上午，天津中德應用技術大學發布「學生反映助學金評定問題」情況聲明表示，學校已第一時間成立工作專班進行調查覈實，目前相關核查正在進行中。

今日（11月6日），校方發佈通報回應事件，經調查，該生自入學以來，生源地政府及相關親屬給予了學費和生活費保障，大一、大二兩個學年均獲得二等國家助學金，並已全部發放到位。大三學年綜合評定擬獲二等國家助學金，學院已於10月24日-10月27日公示評定結果，不存在國家助學金名額遭「擠占」情況。

通報指，經調查，所涉及另兩位同學的家庭和個人情況均符合困難生資助條件，一位同學本學年綜合評定擬獲二等國家助學金，另一位同學本學年綜合評定擬獲國家勵志獎學金，未發現材料作假的情況，評定符合相關規定，未發現「瀆職及濫用職權」問題。有關影片中指稱的生活品為上述學生勤工儉學收入所購買或親屬所贈，其高消費行為經核查不屬實。同時，經學校反復排查，在校生無烈士子女，不存在烈士子女未資助的情況。在校生中所有經民政部門認定的孤兒均已享受到國家資助。

通報同時指出，學校相關部門在開展資助工作中，對同學用心用情、關心關愛存在不足。學校將認真總結，進一步細化優化學生資助工作，給予家庭經濟困難學生更多的溫暖和關愛。感謝社會各界的監督和指導。

當事學生：沒有權威部門作證，對調查結果不認可

對於校方回應，當事學生接受內媒採訪表示，對此次學校自查的調查結果並不認可，應該由第三方來進行調查。另據《金羊網》報道，有網民指出，當事人也有使用高價電子產品的情況。對此，當事人回應表示，自己學的專業對電腦配置要求較高，便買了一台二手電腦。買電腦的資金由奶奶提供，所用平板電腦iPad mini 6為自己攢錢購入，花費3988元，電腦平時多用於學習和讀書。