內地大學助學金竟投票發給拿iPhone有錢仔？貧困生：餓兩天多絕望

日前有個內地大學生實名舉報天津中德應用技術大學助學金舞弊，據朱姓學生發布的影片，他身為一個有「建檔立卡」的貧困戶孤兒竟申請不到獎學金，反而是他穿著Air Jordan，手拿iPhone的室友在班級投票下拿到名額。朱姓同學表示，自己曾經拍片舉報但被校方勸說刪除，但事情卻仍舊未解決。他在影片中聲淚俱下表示，「就因爲我知道餓一天有多痛苦，餓兩天有多絕望，我什麼都沒有只能和你們賭命了。」



據了解，「建檔立卡」代表是有官方認證的貧困戶，但朱姓學生卻在班級投票中落敗，沒辦法拿到獎學金。輿論發酵至今，有不少熱心網民想給朱姓學生打錢，他全數婉拒。據朱生的親戚表示，朱生確實很努力，上大學後連妹妹結婚都沒回老家只為賺錢打工，「但性格比較硬，不屬於他的錢不會要。」



大學輔導員竟回應：你有證據嗎？更要貧困生「不要鬧事」

內媒報道稱，天津中德應用技術大學助學金評困難生是由評議小組民主評議，評議標準中困難程度佔五成，另外還包括學習、品德等。朱姓學生在班級投票中輸給其他學生。據了解朱姓學生在投票後曾在班級群組批評評選方式，更遭到班級其他學生辱罵，目前他也已經搬離原本的宿舍。

朱姓學生更指出，自己曾經跟學校書記和輔導員反映「有錢學生拿助學金」的情況，豈料他們竟回覆他「你有證據嗎？」，更要他「不要鬧事」。他只好拍影片實名上網舉報，並附上自己的貧困戶證明。

+ 1

《紅星新聞》報道，記者致電天津中德應用技術大學多個職能部門詢問此事，均未接受採訪。11月1日，紅星新聞記者從天津市委巡視八組處瞭解到，已接到有關此事的反映，會按照相關程序轉相關單位處理。

11月2日上午，天津中德應用技術大學發布「學生反映助學金評定問題」情況聲明表示，學校已第一時間成立工作專班進行調查覈實，目前相關核查正在進行中。不過許多網民呼籲不該讓學校自行調查，而應該讓上級單位介入。

據了解有朱姓學生的親戚在網絡上發文證明他的家境貧困，更稱朱姓學生「勤工儉學，連妹妹結婚都沒有回鄉，不是在上學就是在打工。」，網絡上有許多人希望能捐款給朱生，都被朱生婉拒。

許多網民分享類似經歷：有人拿著助學金買千元大衣

對於朱姓學生的遭遇，許多網民同情的同時，也分享自己學校助學金發放不公情況。有網民分享自己學校的助學金全部都給了「關係戶」：「我們寢室的一個女孩因為有親戚在學校，拿了助學金，每天雞蛋牛奶不斷，八九百的羽絨衣買著；但隔壁寢室的女孩只領到一件棉衣，一整個冬天穿同一件，餓但每天只能吃饅頭，卻申請不到錢。」

亦有網民分享，「我舍友拿了助學金反手買了件大幾千的大衣，家庭困難的學生反而沒有名額」、有網民則說曾看到「有同學剛拿到助學金，呼朋喚友去下館子唱KTV，一晚上就把錢花完了，助學金完全失去了意義。」

不過也有不少網民指出自己的學校審查很嚴謹，「不可能讓這樣的事情發生」；亦有網民指出，像是朱生這樣「建檔立卡」的貧困戶，只需要填寫資料就會保障助學金名額，批評天津中德應用技術大學舞弊。

值得一提的是，該學生發布在內地影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站）的影片已經被刪。有網民認為是校方舉報，亦有網民稱是「觸碰到國家敏感的扶貧政策。」

網民點睇：

我們學校也是，穿aj，用蘋果，經常唱k點外賣的有，那些真的反而沒有。

我二十年前讀書的時候就是這樣，借錢交學費、單衣過冬的人評不了貧困生，那個穿NIKE、騎摩托帶NOKIA上學的人莫名成了貧困生。

這個助學金的意義是要幫到真正需要的人，現在都是形式化發放了。

