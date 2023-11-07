民宿聯外道施工封半年　業者闢機坪、斥百萬遣直升機免費接送住客

浙江湖州市安吉縣一間民宿出現「開直升機接送住客」的豪奢場景，豔驚四座。



內媒《浙江在線》報道，一間位在浙江湖州半山腰的民宿，因工程要封路半年，老闆於是大手筆斥資數百萬元（人民幣，下同）與航空公司合作，以直升機專機免費接送客人，貼心的「頂奢級」服務讓住客讚不絕口。

民宿負責人胡先生表示，用直升機接送客人，是因為附近的羅董線（龍王村龍王殿—獨山寺段）要修路，至少要封閉半年，原本打算歇業半年，待明年全封閉施工結束後再重新開業；奈何最近過了旺季，但預訂的房客依舊不少。

「我們這裡一共23個房間，現在每個月的訂單量都將近50%。我們挨個給這些房客打電話協商，通知他們修路的事，可他們還是願意來。」這讓胡先生深受感動，萌生用直升機接客的念頭，感謝粉絲住客的支持。搭乘直升機的價格，住店客人免費。

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配一架直升機，光有一個想法是不夠的。「我們上個月與一家航空公司簽署為期半年的租賃合同，租了一架飛機，航空公司還派來6名機組人員過來。」胡先生說道。據了解，6名機組人員包括2名機長、2名地勤、2名安全員，「所有成本，算上飛機租金、油費、人員吃住，加起來半年至少要小幾百萬元。」

至於安全的問題，胡先生表示，因為飛行航線許可證是經過民航局華東空管局審批的，這家航空公司資質齊全，流程規範，2名機長也有著非常豐富的飛行經驗，公司也會定期為飛機進行養護檢修，因此不需要擔心。

胡先生表示，為了滿足直升機接送住客需求，他們在民宿旁邊，以及山腳下的指定停車場，各清理出一塊500多平方米的空地，按一定標準建造停機坪。一趟來回4分鐘，可一次接送5名遊客。

來自上海的住客何先生和妻子表示，「體驗直升機接送服務，太棒了」。何先生表示，這是他和妻子第一次搭乘直升機，「剛升空時心裡多少害怕，飛到上空還好，只想說這裡的風景太好了，在這裡飛行真是一種難忘的體驗。」試運行首日，已經有50多位客人體驗直升機接送的服務。

儘管引進直升機載客出入的成本高昂，但胡先生稱，「民宿不用停業，於遊客於員工都是好事，遊客可以繼續來體驗安吉的綠水青山，員工可以不用失業繼續工作。在這些面前，暫時性的虧損顯得不那麼重要。」