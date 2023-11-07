致癌率較煙酒高十倍！浙江漢確診胃癌末期　只因每日三餐食醃製品

浙江寧波一名40歲男子，每日三餐食醃製食品，確診胃癌末期。最終經過一系列治療，他的身體逐漸恢復正常。據悉，醃製食品的致癌率較煙酒高出十倍。



浙江寧波一名40歲男子，每日三餐食醃製食品，確診胃癌末期。（示意圖片/資料圖片）

據《海報新聞》報道，今年40歲的劉先生出生於農村，喜歡將蘿蔔等農作物做成醃製品，每日連吃三餐。幾年前，他開始出現飯後胃部不適的症狀，且反覆腹痛腹脹，並未在意的他只是吃些胃藥進行緩解。

漸漸地，劉先生的胃口愈來愈差，經常胃痛到徹夜難眠。意識到問題嚴重性之後，才到醫院進行檢查。經過胃鏡檢查，他的胃裏被發現一個直徑5cm的腫瘤，確診為胃癌末期，並伴隨肝轉移。

針對劉先生的情況，醫院為其製定了先轉化、再手術的診療計劃。經過4個療程的化療，胃部腫瘤縮小了80%，肝部的轉移亦基本消失。隨後，醫院為其進行胃癌根除手術。術後又接受了6次療程的化療，劉先生結束了全部治療。

醫生呼籲，胃癌要早發現、早期診斷、早期治療。（海報新聞）

如今5年過去了，劉先生的身體逐漸恢復，並已經戒食醃製食品。

醫生介紹指，中國是胃癌的發病大國，全球42%的胃癌發生在中國。胃癌亦是中國癌症發生率前三名的癌症。而，醃製食品含有大量的亞硝酸鹽，長期食用後會刺激胃粘膜，使其功能紊亂、充血、水腫、糜爛、增加胃黏膜癌變的機會。

不過，由於早期胃癌沒有明顯症狀，定期檢查成了篩檢的重要關卡。早期胃癌五年存活率大於90%，而中晚期胃癌五年存活率小於30%。醫生就此呼籲，要早發現、早期診斷、早期治療。

據了解，醬肉、醬鴨、鹹魚、火腿等均屬於醃製食品。