內蒙古網紅蘇日曼28歲胃癌離世　生前熱愛跳舞拍片堅強記錄抗癌路

3月12日，與胃癌抗爭8個月的內蒙古抖音網紅、青年舞蹈家蘇日曼去世，終年28歲。蘇日曼在去（2021）年7月發文透露罹患胃癌晚期，且已經多處骨轉移，雖一度崩潰但她很快振作拍片紀錄抗癌路，經歷8次化療，卻沒能戰勝病魔。



訃告發佈沒有多久後，蘇日曼媽媽也發文悼念女兒，稱蘇日曼一生「自由、快樂，生命短暫而精彩，她翩然而來，悄然而去。」



綜合內媒介紹，蘇日曼來自內蒙古呼和浩特，曾獲得中國舞蹈最高獎「荷花獎」銀獎，曾得過旅遊小姐中國總冠軍，抖音有57萬粉絲。蘇日曼去年7月診斷出胃癌，她拍影片透露是晚期且已經多處骨轉移，蘇日曼一度哽咽痛哭：「診斷書擺在我面前的時候，真的不敢相信。」

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蘇日曼透露，自己罹癌後父母幾乎天天以淚洗面，她於是決定堅強面對，記錄「少女的抗癌之路」。之後蘇日曼積極接受治療，經歷8次化療，卻沒能戰勝病魔。她一頭秀髮也在化療過程中脫落，但她仍然堅強拍片紀錄化抗癌過程，影片也維持一貫的陽光，始終笑臉迎人，也未放棄舞蹈的夢想，罹癌後抖音仍時常發布跳舞的影片，未料抗癌8個月不敵病魔。

3月12日，蘇日曼媽媽也在抖音發文悼念女兒，「我的寶貝，媽媽知道你沒有真的離開，而是去下一世佈置我們的小家了，寶貝，媽媽永遠愛你。」，蘇日曼媽媽總結蘇日曼的一生，「自由、快樂，生命短暫而精彩，她翩然而來，悄然而去。」網民則稱蘇日曼熱愛生活的樣子鼓舞很多人，祝福她一路好走。