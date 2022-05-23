疫情｜35歲美女網紅患末期胃癌瘦至30公斤　求醫難嘆「死不逢時」

以介紹醫美保養品起家的內地網紅「薄荷醬小Q」，在微博上擁有近120萬名粉絲追蹤，然而她自去年（2021）4月後就消失在微博上，直到昨（22）日更新動態，竟是宣布自己罹患「胃癌末期」的消息。她說自己目前病況已嚴重到無法吃喝，恐怕隨時會離開，並釋出遺照淚喊「死不逢時」。



「害怕來不及與你們說再見，趁我還有一點點力氣打字，與你們正式說一聲告別。」薄荷醬小Q消失在微博上一年多，22日更新貼文竟是和粉絲告別，她說自己罹患不能治好的病胃癌晚期，現在已是末期，隨時都可能離開，「我很不幸，得的是最兇險的胃癌，印戒+低分化+彌漫型+4期，發現之前並沒有明顯不適，應該是家族遺傳+基因突變，醫生也說不清楚，只是說這個病總是年輕的女性容易得。」

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薄荷醬小Q說自己已拚盡全力治療，撐過切胃、切小腸、無數次的化療等，但都無法阻止癌細胞的發展，病況越來越嚴重，目前已經完全無法吃喝，半癱瘓在床，靠輸液維持體徵，168公分的她體重竟只剩30公斤出頭，「我一直都冥冥之中覺得我基因不好，我很小的時候就有明確的預感我不會長壽，一直以來都有這個清晰的念頭。」

住在北京朝陽區的小Q也說，儘管不是因疫情封控管控的社區，但目前無法交通，就醫也阻礙重重，更不可能去其它地方求醫，臨床要測靶點在上海已經被無限期推遲，絕望表示「我肯定是等不到了，當然我也不想治了也無法治了，實在太痛苦，每一分每一秒都是煎熬，並且沒有希望。」只是她遺憾生前不能和很多親人朋友見最後一面，吐露真的好希望能拍一些合照留下最後的紀念。

薄荷醬小Q最後釋出一組去年手術前拍的一組照片，她說當時就大概知道這會是她的遺照，「不過我很喜歡，我做博主期間一直沒有出鏡過，希望大家會喜歡我的樣子，我也將永遠定格在35歲這一年。只恨自己命運坎坷，悲傷自己死不逢時。」

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