北京廣場舞大媽爭地盤踢飛年輕人滑板　倒地佯稱心臟痛惹議

內地不時都會傳出因廣場舞引起的爭執及滋擾問題。近日，北京西城區有廣場舞大媽，因為要「搶地盤」與玩滑板的年輕人起爭執，有大媽更踢飛年輕人的滑板和水杯，引起網民關注。



大媽一腳將放在地上的保溫杯踢飛4、5米遠。

網傳影片顯示，有大媽一腳將放在地上的保溫杯踢飛4、5米遠，隨即又踢翻一個保溫杯，放在地上的滑板也未能倖免於難。

大媽一邊踢，一邊表示「不講道理了，不講道理我給你們踢了，天天在這搗亂，你們搗什麼亂啊」。隨後，一名女生上前拉住踢飛水杯的大媽理論，對方隨即躺地稱「哎呦，我心臟不舒服」。

《九派新聞》報道，當事人介紹，當時自己正和其他朋友玩滑板，一群跳廣場舞的大媽上前表示「這裏是她們的地盤」，然後叫罵着要求他和朋友離開，還踢毀朋友的水杯。

他們之後報警處理，最後他和其他朋友向倒地的大媽道歉，但對方未有賠償毀壞了的水杯和滑板。

事件引起網民討論，不少人直言「這是黑X會搶地盤啊」、「心臟不舒服就不要出來跳啊」，又指大媽們太霸道，公共場合理應大家共同使用，「對老無賴真的無奈」，更有人建議成立「老管隊」，「專門治理這些蔫兒壞的老人」。