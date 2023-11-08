負債1億、醫保卡救命錢凍結　女老闆公開訴「創業失敗就該死嗎」

創業者與投資人之間的矛盾今年以來日益公開化，近日，紐諾教育創始人王榮輝便再度發文，聲討投資人逼得自己走投無路。創業失敗的她表示，自己不僅背負了幾千萬（人民幣．下同）投資款的回購債務，還被執行了「限高」（限制高消費），甚至連醫保卡也被投資機構申請凍結，機構還試圖申請對她拘留，「我只是創業失敗了，我就那麼該死嗎？」



周一（6日），王榮輝在個人公眾號上發表《創業者，該死嗎？》一文，稱自己因創業失敗，背負了數千萬投資款的回購債務，且醫保卡也被投資機構「文XXX」申請執行劃扣和凍結，交了十幾年的醫保所攢下的幾萬元救命錢也被一並執行。除了申請了凍結醫保卡，這家機構還申請了對她拘留，只是法院沒有同意執行。

王榮輝在文中問道：「我只是創業失敗了，我就那麼該死嗎？」

對於原本要和創業公司共進退的投資機構，現在卻因為創業失敗，逼得創始人喪失經濟能力、自由能力，王榮輝感到非常憤怒，認為自己已竭盡所能，傾盡所有，既沒轉移資產，也沒私藏餘糧，無法接受投資機構把所有的責任賴在自己身上，讓她走投無路。此外，她還炮轟投資機構高管吃股權差價，影響公司新一輪融資，在公司遭受輿論壓力時，企圖收取15萬元聲稱可以刪除負面消息等一系列行為。

事實上，這並非王榮輝第一次發聲，2022年3月，她就曾因長文《賣了4套房，創業12年，如今負債1億，無家可歸》而收獲輿論關注。

在《賣了4套房，創業12年，如今負債1億，無家可歸》一文，王榮輝指自己傾盡所有。

王榮輝創辦的紐諾教育，總部位於廣州，面向珠三角地區的中等收入家庭，為0至6歲嬰幼兒提供托育服務，巔峰時期曾估值超5億，一度是全國最大的托育直營連鎖品牌之一。可是疫情爆發後，保育園關園停課、家長退費，加上員工薪資、物業租金等支出，令公司多年積下的現金流很快耗盡，即便王榮輝賣房、貸款也未見好轉。隨後，王榮輝和紐諾教育因教育培訓合同糾紛、服務合同糾紛等案由與退費家長、前高管、合作方官司不斷，去年11月，王榮輝更表示，紐諾教育正向法院申請破產。

報道指，今年以來，創業者與投資人矛盾日益公開化，法律界人士透露相對往年，其接觸到的創業者因公司經營不善、因此前與投資機構簽訂了對賭協議，如今被投資人告上法庭的案例明顯增多。不過，像王榮輝被凍結醫保賬戶的遭遇並不多見。有律師表示，通常認為，凍結醫保賬戶會導致被執行人無法享受基本的醫保待遇，涉及到基本生存權的保障，故不能凍結劃扣，若遇此類情況可向法院申請解除查封凍結。