「灣創營」開訓！35名大灣區青年共聚一堂接受創業主題培訓

8月16日，「2023『灣創營』——粵港澳大灣區青年創客交流活動」在廣州南沙正式啟動。 35名有志在大灣區創業的港澳及內地青年共聚一堂，在廣州、深圳開啟四天三夜的「特訓營」。期間，他們將走訪知名科創企業，接受創業主題培訓以及專業導師「面對面」的項目孵化指導。



據介紹，此次活動由南方報業傳媒集團、中國青年報社主辦，南方新聞網、GDToday聯合廣東文投、KAB全國推廣辦公室等相關單位共同承辦。活動旨在為優秀項目提供孵化平台，並為港澳青年在大灣區創業搭建優質人脈圈，優秀創業項目還有望獲得一筆投資基金。

在「灣創加速器」的分享環節，南方日報社副社長、南方新聞網總裁侯小軍表示，「灣創營」是內地和港澳青年共同參與實踐交流的嘗試，希望未來能成為廣大青年築夢大灣區的起跑加速器，讓更多的有志青年，從這裡出發，在多元文化的交流互鑑中，昇華大灣區青年的時代價值和人生機遇。

中山大學教授、中大科創董事長、廣東省創業投資協會會長徐勇也指出，粵港澳大灣區經濟活躍、產業基礎紮實、創新氛圍濃厚，是青年施展抱負的廣闊舞台。希望年輕人能審時度勢，培養戰略眼光，並勇於嘗試。

17日上午，營員們還參觀了廣州茶裡集團有限公司，全方位了解一款茶產品從研發到生產的全過程，仔細品鑑口味各異的茶飲料。在國內自動駕駛龍頭企業小馬智行自動駕駛公司，營員們詳細了解了自動駕駛技術以及實現該技術的各傳感器的功能作用。

「不管是企業，還是同伴的創業想法都帶來很多啟發。」來自香港城市大學的黃鴻瑩說，她一直關注粵港澳大灣區的發展動向，小馬智行無人駕駛商業化道路的實踐令她獲益良多。她希望參加「灣創營」是一個契機，讓自己的創業想法紮實落地，同時結識一群志同道合的創業夥伴。 「相信『星星之火可以燎原』，通過彼此思維的碰撞帶來意想不到的結果。」

原象資金創始合夥人、董事長曾崢，雷雨資本創始合夥人俞文輝，廣東文投風控負責人趙飛，果力智能創始人劉陽，深圳一清創新科技有限公司詹培勳（中國香港）等創投領域知名人士和創客代表也在創業輔導環節與營員們分享創業真經，包括「商業計劃書如何吸引投資人」等乾貨，為營員打造定制化「創業版圖」。

據了解，參加本次交流營的優秀學員和項目還將獲得「灣創之星」稱號和優秀獎證書，以此鼓勵並助推項目落地孵化。 「無論我們的項目成熟與否，我相信都能從專業評審的交流中獲得寶貴建議，這對我們而言是難得的機會。」來自香港科技大學的劉卓熙在創業道路上已小有成果。他在開營儀式上向所有學員簡要展示了團隊創立的寵物線上記錄平台，致力於為養寵人士提供定制化服務。他期待通過這次活動加深對中國內地市場的理解，為擴大業務範圍做好積累。

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