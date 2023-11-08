長沙知名餐廳突結業負責人疑失聯　員工被拖糧：一個月的魚白切了

湖南長沙市開福區大魚海堂海鮮姿造餐廳是當地的知名餐廳，然而近日卻突然關門，導致不少曾辦大額充值的消費者仍有大量餘額沒有用完，餐廳負責人甚至在工資未付、貨款未結的情況下疑似失聯。律師認為，若餐廳不配合消費者退款還失聯，或將涉嫌刑事犯罪。



曾多次在該餐廳用餐的黃先生表示，2023年9月，餐廳開展了一項充值活動，稱充值6.8萬（人民幣．下同）就能享受10萬元的消費額度，他便充錢參與。周日（5日）中午，當他帶家人到餐廳用餐時仍一切正常，但當日下午5點前後，當他再次來到餐廳，卻發現除了一位看門的工作人員，店裏沒有任何人。

餐廳突然關門，但黃先生還有4.8萬的消費額度沒有用完，為此，包括他在內一共12名顧客建了一個維權群組，他們合共剩了20多萬儲值餘額沒有用完。

而受影響的不止這些曾充值的顧客，更有一夜失業的員工。員工董先生說，周日當日，他們突然接到通知，指餐廳當日下午就不營業，並要求他們把工衣、工牌上交辦公室，否則還會罰款。整個過程非常突然，因為就在關門前兩天，店裏面還請人在社交平台上做推廣，並無異樣。

周二（7日），餐廳大門緊閉，一些員工在門口維權，他們透露已被拖欠了一個月的工資，每人被拖欠了四五千元不等。其中一員工小李稱，自己9月才入職，在廚房裏切了1個月的魚，累死累活的，但現在卻一分錢工資都沒有，「這一個月的魚白切了」。

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此外，負責向餐廳供應雪糕和相應設備的供應商唐先生表示，餐廳欠了5萬多元沒結，門店採購還給我發消息說，他肺炎發高燒，這兩天接不了電話。據一份聊天記錄顯示，門店採購表示，據他所知是暫時閉店一個月以進行內部整改，理由是日本核污水排海後引發的各方面原因，「公司要引進新股東，搞新模式，現在還在商討中」。

據悉，餐廳在2023年3月16日和8月19日兩次更換法定代表人，但目前致電均未能接通。對於事件，湖南聯合創業律師事務所管委會委員、副主任劉研律師表示，如果餐廳配合消費者退還錢款，那麽事件可以通過民事賠償的方式處理，但如果商家「卷款跑路」，拒不配合消費者退款，還失聯，那就是一種典型的合同詐騙行為，是一種刑事犯罪。目前，消費者、經銷商和餐廳員工可以向派出所報案，由公安機關介入處理。