男子公開舉報妻子出軌國企領導長達十年　期間兩次流產、感染HPV

一名男子公開舉報妻子出軌國企領導，並保持不正當關係長達十年，更稱「兩次為領導流產，感染HPV病毒」。對此，涉事的山東黃金集團回應表示，已關注相關傳言，公司方面正在做進一步了解。



男子公開舉報妻子出軌國企領導，並保持不正當關係長達十年。（網上圖片）

周二（7日），名為「追求正義2023」的網民在社交平台發布文章，公開揭露妻子長期出軌國企領導一事，「我是銀泰黃金股份有限公司董事、財務總監張某的合法老公，現公開舉報山東黃金集團有限公司黨委常委、副總經理王某，與我妻子權色交易，長期保持不正當性關係等違紀違法問題。」

該網民表示，「2023年10月初，我無意中看到張某曾有驗血查懷孕的檢查記錄，進而更懷疑其出軌。我到醫院查詢其檢查記錄，發現張某在2019年3月曾做過人流手術，當年還曾多次驗尿驗血查懷孕，做實其出軌證據。」

該網民又稱，發現妻子出軌後查詢了其微信聊天記錄，她經常透過和一微信名為「孤獨的蒼狼」的人聯繫，且「孤獨的蒼狼」和張某同在山東黃金集團內部聊天群組，後經向山東黃金集團內部熟人了解，「孤獨的蒼狼」為山東黃金集團有限公司黨委常委、副總經理王某，「有妻子有孩子，是張某多年的上級領導，比張某大15歲。」

該網民更揭露，「兩人自2011年起就長期存在不正當性關係，張某2013年、2019年兩次為王某流產，2021年還曾感染HPV16+，該病毒主要為性傳染病，俗稱尖銳濕疣。張某還曾購買一套公寓作為兩人約會場地。兩人在2023年10月份還有出軌行為。」王某更利用手中權力與張某進行權色交換。

內媒「大皖新聞」報道指，網民「追求正義2023」，已實名向山東省紀委監委、山東省委組織部舉報，相關證據已遞交山東省紀委監委。

公開資料顯示，山東黃金集團成立於1996年，黃金產量、資源儲備、經濟效益、技術實力、智能化水平及人才優勢均居全國黃金行業前列。集團現為世界黃金協會正式會員，2019年、2020年，黃金產量連續兩年位列全球黃金企業第10位，成為全球黃金領域具有重要影響力的標誌性企業。

而銀泰黃金股份有限公司，2022年公司礦產金產量在全國黃金上市公司中排名第七位，實現淨利在全國黃金礦業上市公司中排名第四位。公開資料顯示，2022年，山東黃金與銀泰黃金控股股東及實控人簽訂協議，收購銀泰黃金20.93%股份，以取得其控制權。