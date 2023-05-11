大搞權色交易與多人發生不正當性關係　雲南80後女幹部段穎被公訴

雲南省80後正廳級女幹部段穎，涉嫌受賄日前被提起公訴。段穎今年2月被「雙開」，雲南省紀委監委通報稱，她涉嫌搞權色交易與多人發生不正當性關係等。



通報指，段穎涉嫌搞權色交易與多人發生不正當性關係等。（網上圖片）

據最高人民檢察院周三（10日）消息，日前，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎（正廳級）涉嫌受賄罪一案，由雲南省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經雲南省人民檢察院指定管轄，由昆明市人民檢察院依法向昆明市中級人民法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人段穎享有的訴訟權利，並依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。昆明市人民檢察院起訴指控，被告人段穎利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

今年2月17日，雲南省紀委監委通報，段穎因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。通報指出，段穎喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查，在組織函詢時不如實說明問題；官德不修，底線失守，與私營企業主勾肩搭背，大搞權錢交易，長期收受禮品禮金，接受旅遊活動安排，與他人搞權色交易；私德不正，嚴重違反社會公德、家庭美德，與多人發生不正當性關係；利用職務便利，為他人在承攬工程項目、工程款撥付、轉接黨組織關係等方面提供幫助，非法收受他人財物。

2022年8月9日，段穎涉嫌嚴重違紀違法被查。（網上圖片）

2022年8月9日，雲南省紀委監委網站發布消息稱，段穎涉嫌嚴重違紀違法，正在接受紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，段穎出生於1982年10月，彝族，她曾通過競爭性選拔出任雲南省紅河州瀘西縣縣長，此後歷任紅河州商務局黨組書記、局長，紅河州發展和改革委員會黨組書記、主任等職，2017年任共青團雲南省委黨組成員、副書記。

2021年1月，雲南省委組織部發布省管幹部任前公示公告，其中，段穎擬任省直單位正廳級領導職務。隨後，她出任雲南省投資促進局黨組書記、局長，直至落馬。