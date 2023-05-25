電動車內戰！長城舉報比亞迪排放不達標　比亞迪斥：不正當競爭

城汽車25日發布聲明指，經向生態環境部、國家市場監督管理總局等有關部門遞交材料，舉報比亞迪涉嫌整車蒸發污染物排放不達標。比亞迪隨後回擊，反對任何形式的不正當競爭行為，稱長城汽車遞交檢測報告無效，保留對長城汽車法務訴訟權力。一場電動車內戰即將拉開序幕。



根據長城汽車聲明，長城汽車今年4月11日向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部遞交舉報材料，就比亞迪秦PLUS DM-i（產品型號：BYD7152WT6HEVC2）、宋PLUS DM-i（產品型號BYD6470ST6HEV2）採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標的問題進行舉報。

長城汽車出具聲明，指向環保部門舉報比亞迪排放不達標。（長城汽車）

長城汽車援引《環境行政處罰辦法》規定，籲請環保主管部門對涉嫌違反環保法律的行為，當進行審查，長城汽車將密切關注該案立案與處理進展。

比亞迪聞訊後，隨即發布聲明反擊，稱堅決反對任何形式的不正當競爭行為，並保留法務訴訟的權力。

比亞迪表示，長城汽車所言情事，測試車輛由長城購買、保管並安排送檢，中汽中心（天津）按長城的要求進行了相關項目的檢測。「測試車輛嚴格來説，不符合國標要求的送檢狀態，即應由第三方抽樣、保管及送檢，並要求完成3000公里磨合後測試」。

比亞迪獲市場熱炒，因全球電動車年代受到憧憬。﹙視覺中國﹚

比亞迪強調，長城送檢的車輛在檢測時，里程僅為450-670公里。鑑於以上，「我們認為其檢測報告無效，長城不能以此作為依據。我們的產品及相關檢測符合國家標準，在國家權威機構通過認證。歡迎有關部門隨時過來調查、取證和檢測」。