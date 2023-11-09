北大才女劉媛媛直播帶貨被舉報虛假宣傳　曾因《寒門貴子》爆紅

北大才女、網紅劉媛媛早前憑借《寒門貴子》演講走紅，然而近日其在網絡平台購買化妝品後，遭消費者肖先生舉報虛假宣傳。目前，杭州市余杭區倉前市場監督管理所已介入調查。



肖先生表示，他11月3日花費399元（人民幣．下同）在劉媛媛直播間購買精華液，並且獲贈送了面膜和小樣。在直播中，劉媛媛宣傳產品可以去除50.76%的法令紋，並且添加了國外進口的黑松露和白松露，可是等產品到手後，肖先生查詢相關備案信息，發現備案信息當中，沒有一條能證明劉直播時所說的產品內容。

肖先生稱，其拿著化妝品找到劉媛媛直播間，所屬公司杭州媛創文化傳媒有限公司，但工作人員稱他們只是銷售方，廠家讓怎麽說，他們就怎麽說。當時工作人員稱可以退款，但肖先生要求的是退一賠三，雙方沒有達成共識。

杭州媛創文化傳媒有限公司工作人員向內媒表示，需向老板匯報此事，又強調所有東西不可能是虛假宣傳，產品都有檢測報告。目前，杭州市余杭區倉前市場監督管理所已介入調查。

公開資料顯示，劉媛媛1991年1月4日出生於河北省邯鄲市魏縣北臯鎮南劉崗村，本科畢業於對外經濟貿易大學，為北京大學法律系研究生，媛創學堂創始人。豐縣超級拼文化傳媒工作室法人，編程貓品牌代言人，勵志演說家。北京媛創文化傳媒有限公司CEO。

憑借演講《寒門貴子》，劉媛媛一舉奪下安徽衛視節目《超級演說家》第二季總冠軍。她曾稱，從小自己想要什麽的時候，就會比別人更迫切，「小時候大家都想考北大，別人是一個隱藏的願望，我想考我就會搞得全世界皆知。每個人臉上都能看到我的臉上寫著兩個字北大」。

劉媛媛憑借演講《寒門貴子》一舉奪下《超級演說家》第二季總冠軍。（影片截圖）

24歲，劉媛媛成立了自己的公司，貸款了300萬，專注於做教育領域。2020年6月，她入駐短片平台抖音，開始在抖音上為學生和青年群體推薦圖書。截至2020年12月，短短5個月，劉媛媛直播了將近1000個小時，積累粉絲600多萬，銷售了6000多種圖書，圖書帶貨總額超過1億元。另據蟬媽媽數據顯示，2021年9月13日，劉媛媛抖音直播間帶貨僅6個小時，銷售額就超過1億元，當天累計超過了1.56億元。這刷新了抖音主播最快帶貨破億的紀錄，讓劉媛媛一戰成名。

今年1月，劉媛媛在杭州創辦了杭州媛創文化傳媒有限公司。5月4日，杭州新公司喬遷當日，她做了一場直播，「我們最後的收官是4000多萬」。