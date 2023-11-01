「雙十一逆行者」今年來到36萬人　年輕人：看斷舍離書，不看直播

三年前的「雙十一」前夕，豆瓣上一個名為「不要買」的小組悄然建立，組內成員自稱為「消費主義逆行者」，口號是「不盲目跟風，不被消費主義裹挾」。三年過去，豆瓣「不買組」小組依然活躍，現有成員已將近36萬人。組員們分享著買過的踩雷品，討論如何減少非必要的消費。這批「逆行者」從直播間、種草攻略中掙脫出來，嘗試對購物這一行為進行反思與審視。



2023年，「雙十一」走至第15個年頭。這一最為大眾熟知的購物狂歡節已略顯疲態，低價常態化、玩法套路化、不再公佈總成交額（GMV），都是這一消費符號弱化的象徵。

回顧被稱為「中國電商發展史上最好一年」的2020年，是年電商滲透率創歷史新高，直播電商成為新風口。阿里巴巴「雙十一」總成交額達到4982億元（人民幣，下同），京東則突破2715億元。

內地速遞業馬不停蹄，處理「雙11」包裹。（視覺中國）

隨著疫情過去，三年過去，豆瓣「不買組」小組依然活躍，現有成員已將近36萬人。組員們分享著買過的踩雷品，討論如何減少非必要的消費，尤其在「雙十一」大促銷期間，首頁每隔幾分鐘就會有心得帖子或者評論更新。

這相當程度體現了一部分年輕一代的消費觀正發生變化，他們開始從直播間、種草攻略中掙脫出來，嘗試對購物這一行為進行反思與審視。

在各大電商高喊「最低價」的當下，內媒《時代財經》採訪了正在實踐「不買」精神的逆行者，其中有人嘗試不再為商家渲染出的偽需求買單，有人不被美貌焦慮與粉紅稅帶著跑，有人愈加注重內心的實際需求，呈現出年輕一代在消費主義風潮下的另一種思考。

事實上，在購物節的當下來做個消費逆行者的文章，近年開始反覆出現，他們逆行的方式各不相同卻又相互重合，查察網上在類似的消費理念下，還有其他小組，如「攢錢組」有58萬人，「今天消費降級了嗎」小組有32萬人，「極簡生活」小組有34萬人。

近年來，跨境電商在中國興起，海淘受到很多消費者追捧。（VCG）

一邊是消費主義浪潮中，網紅們仍然在分享精緻生活，和現實生活割裂感越來越大，另一邊是相當一部分年輕人開始反思過度消費，透過反對煽動焦慮，反對商家套路，反對偽需求，企圖開始掀起一股反對過度消費的潮流。

一如一名受訪者答道，「現在大環境、工作都不穩定，也不好意思找家裡伸手拿錢，開始學會控制消費。如今看到心動的東西會先去刷刷測評，儘量不創造需求」，「遠離充值卡消費，免得錢被困在十幾張卡裡」。至於「消費主義逆行者」都用什麼方式與心態降低物欲？另一名受訪者稱「看斷舍離的書，還有不看直播了」。

某種程度來說，「消費主義逆行者」小組，其實是透過討論來達到一種自我療愈的效果，讓自己從「買」的焦慮中解脫出來，從對商品無限的欲望中脫離，從而在面對商品時，獲得自己構築出來的「主體性」。