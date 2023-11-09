四川九峰山多人爬山後受困　附近商家曝：非從正門進入、擅闖禁地

多名網民周三（8日）爆料稱，四川成都彭州市九峰山有多人疑似爬山後失聯，當地出動直升機進行救援。事件周四（9日）被證實，消防救援人員在山上展開搜救。至下午，四川省森林消防總隊透露，已經找到8名被困人員，還有1人失聯中。



據彭州市政府相關人士透露，周二（7日）晚，當地接到報警求助，稱有來自四川成都、貴州等多個地方的旅友到九峰山上爬山時失聯，成都市及彭州市的消防救援隊伍正在山上進行搜救，不過近日天氣不好，山上霧大，令搜救較為困難。同時，由於受地震影響，山上沒有路了，危險程度比較大，今年已接到多宗警情，建議民眾暫時不要前往。而九峰村一名村幹部證實，相關部門正展開搜救，村委已組織人員給搜救人員送了一些食物。

當地一名農家樂老板透露，當地有傳聞稱該批失聯人士並非從九峰山正門進入，而是從玉石溝上山的，越過金頂，最後到了火焰峰附近失聯。他稱，火焰峰那邊是禁止前去，警方事後還到他家調閱閉路電視，看他們到底從哪邊上山的。據他介紹，目前九峰山只能爬到祖師殿，再往上就不行。

周四下午，四川省森林消防總隊相關負責人透露，消防救援人員在山上搜救中，已經找到8名被困人員，正在往山下轉移，還有1人失聯。

據介紹，九峰山地處龍門山地震帶，主體在汶川特大地震中擠壓變形、垮塌嚴重，山體不穩，尤其是未開發野山區域，通信信號盲區多，救援難度非常大。被困9人除1人滾落山底失聯外，其他8人生命體徵正常，並發出所在位置圖片。救援隊伍根據圖片結合地形圖現地對照，確定被困人員位置在九峰山火焰峰上方。

公開資料顯示，位於四川省彭州市西北部的大寶鄉境內的九峰山，山脈自川西北綿延200多里，海拔1200至4500米，主峰太子城海拔4812米。當地近年吸引不少戶外愛好者前往登山，尤其在冬季，前往登山觀雪的人絡繹不絕。

然而，當地近年已發生數宗人員失足、迷路被困等事件。例如今年1月，有一男一女在登山後失聯死亡。5月和8月又分別有旅友被困。警方提醒，九峰山等山區地形複雜，地震後山體不穩，尤其是未開發野山區域，通信信號盲區多，救援難度非常大，提醒市民不要前往，若要登山就應選擇景區開發的安全路線。