台小童玩香蕉船遭水柱射破「蛋皮」醫生：流出像海膽的細精管…

一心名台灣小學男童參加了香蕉船的水上活動，豈料他不幸被甩下海，陰囊還被水上電單車的水柱噴到，送院救治時，蛋蛋更流出像海膽般的細精管。



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台灣泌尿科醫生戴定恩近日在臉書分享收治的案例，有位小學男童，參加了香蕉船的水上活動，而後竟被甩下海，而且好巧不巧，陰囊剛好被水上電單車的水柱噴到。

來到急症室時，因為水柱力道強烈，導致蛋皮甚至已無法包覆蛋蛋，醫生更形容蛋蛋也流出像「海膽般的細精管」，幸好在緊急手術後，陰囊和睪丸都得到了修復，現已完好如初。

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戴定恩指出，睪丸破裂時，最讓人擔心的是生育能力是否會受影響，不過通常早期修補後，都可以保留睪丸的功能，即使必須移除受傷的睪丸，只要對側睪丸健全，仍可以繼續製造足夠的精子和雄性荷爾蒙。

戴定恩也提醒民眾，無論是在參加海上冒險活動或任何運動時，安全性一定要擺第一，玩遊戲時，也要遠離「危險區域」，並戴上適當的防護裝備，才能完整的保護自己。

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