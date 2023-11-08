瘋傳南京醫院「天花板突塌陷」傷者痛苦掙扎　網民：又是百姓設施

中國近期不斷傳出有建築物坍塌的意外，繼先前齊齊哈爾市和黑龍江的體育館後，如今就連位在江蘇省南京的鼓樓醫院也傳出天花板倒塌、造成1人受傷的事件。



雖然目前確切的倒塌原因仍有待釐清，不過同類事件陸續發生的情況讓網友紛紛痛批「倒塌的都是百姓的醫院學校」、「豆腐渣工程」。

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綜合中國媒體和社交媒體X（前推特）的資訊，這起事件6日下午3時17分左右發生在江蘇南京的鼓樓醫院，地點則是醫院4樓的門診大廳，據稱手扶梯處的天花板突然發生局部坍塌，導致1名來醫院辦事的民眾頭部輕微擦傷。

根據曝光的現場畫面，有1名身穿黑色上衣的民眾看似受傷、躺在坍塌的天花板旁邊，只見他痛苦地在地上掙扎，四周的醫護人員隨即上前查看。

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事後，鼓樓醫院透過官方聲明向媒體表示「目前事件原因的調查和相關隱患排除正在進行當中」，並強調「目前醫院醫療就診置率正常」。

根據維基百科的資料，鼓樓醫院又名「南京大學醫學院附屬鼓樓醫院」或「南京市紅十字中心醫院」，是1間集合醫療、教學、科研的綜合性3級甲等醫院且早在1892年就建造。

有鑑於近期中國陸續有建築倒塌的意外傳出，鼓樓醫院的事件曝光後吸引大量中國網友留言表達看法，有人強調「這還是新樓，不是老院區！」，並質疑「豆腐渣工程？」、「學校、醫院，下一個是什麼？」。

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更有人痛批「齊齊哈爾的排球房倒塌，南京鼓樓人民醫院的倒塌，倒塌的都是百姓的醫院學校，堅固的都是吸血鬼的政府衙門」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】