台夫妻遭樓下老翁殺害因太吵？管理員落淚嘆「冤枉」推測真實原因

高雄市苓雅武廟路昨日（15日）發生一起慘案。家住14樓的羅姓夫婦，時常和住13樓的鄰居吳姓男子（63歲）因小孩聲音太吵起爭執，事發當日上午，吳男上樓理論時和羅姓夫妻發生爭執，吳男當著兩個幼童的面持刀砍殺羅姓夫妻後逃逸，警方到場時羅姓夫妻已經身亡，吳姓嫌犯逃往屏東後被逮捕。



事發後，該樓管理員和該棟大樓的住戶都認為死者夫妻可能是被冤枉的，「曾經發生過14樓住戶根本不在家，13樓還抱怨有聲響」，有土木技師則分析可能13樓一直以來聽到的撞擊聲是有可能是因水管破損，導致水壓爆增發出震動聲響，產生「水錘效應」導致的。

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，長期協調雙方糾紛的大樓管理組陳組長遺憾稱，雙方溝通不良，最近一次收到13樓住戶反應，是說有聽到敲打聲音，她也有去問14樓住戶，晚上有做敲打的動作嗎？但受害夫妻說不是他們發出的聲音。

陳組長難過表示，「這對受害者很冤枉，平常人很好，長期被誤會心裡也不舒服。」，他更落淚說，2個小孩子還那麼小，替他們覺得不忍心。死者的兩名小孩分別是6歲和7歲，正讀幼稚園、國小一年級。

據此前報道，該起凶殺案發生在15日上午7時50分，當時兩個小孩穿著制服準備上學，大兒子聽見有人按電鈴去開門，卻親眼目睹父母被砍，急忙和弟弟一起跑下樓向社區管理員求救稱「我爸爸媽媽被殺了」。

警方到場後，羅姓夫婦已經身亡，妻子左手有防衛刀傷，丈夫右手有防衛刀傷，兩人腹部皆有開放性刀傷。警方上午10時30分在屏東縣林邊鄉臨海路前逮捕吳嫌，其坦承行兇，並表示作案兇器及衣物已丟棄，餘保持緘默，全案將依涉嫌刑法殺人罪嫌移送。

管理員多次協調未果 回憶小孩報案表情鎮靜：不忍心

大樓管理組陳組長回憶，曾跟14樓羅先生一家說，13樓住戶可能長期受到聲音干擾，「精神上受到很大壓力，請他們多多留意」，羅先生則回說，「這問題存在很久了，可能是誤會了」。

陳組長透露，雙方之前就有吵架過，有請管委會去處理，但是樓下13樓吳男認為樓上吵，樓上羅先生一家則稱那時候他們出去玩，「根本不在啊！怎麼會吵？」也覺得受到委屈，不高興。

陳組長指出，早上有跟受害者家屬討論噪音問題，目前懷疑是不是「水錘效應」導致，也就是噪音其實不是來自樓上，但還沒查明原因，對於這件悲劇真的很遺憾，如果雙方溝通，情緒上有控制好，應該就不會發生這樣的事情。

陳組長想到受害者夫婦留下的小孩「年紀還這麼小」也落淚不捨，他說，想到就讀國小一年級的哥哥下來報案的時候，表情很鎮靜，「真的替他們覺得不忍心」。

噪音不一定來自樓上 「水錘效應惹禍」?

《ETtoday東森新聞雲》採訪隆大營建副董事長陳又齊曾指出，水錘效應（Water Hammer）指的是水在管線中流動時，遇到住戶開、關水時，瞬間造成管線內壓力上升，水流因物理慣性讓水壓與空氣撞擊管壁，發出的聲音就會像重物落地聲或撞擊聲，一旦發生在夜深人靜時，聽起來更明顯。

此前就有媒體提醒，民眾在樓上蹦蹦跳跳，或拖椅子聲都有可能發出噪音，讓鄰居不堪其擾；但噪音來源也可能不是來自於樓上，有可能是水管破損，導致水壓爆增發出震動聲響，產生「水錘效應」。此外，聲音傳導有時沿著管線往大樓擴散，民眾可能受到聲音迷向的錯覺，聲響或許根本不是來自正上方。

陳又齊指出，要解決水錘聲，加裝「水錘吸收器」會比換成隔音門有解，原理在防止管線因水壓或衝擊力震動。若是住家管線出問題，通常都是在管道間裝設水錘吸收器，並加裝減壓閥，緩衝水流壓力，避免水流對衝造成聲響。並可在自家後陽台的制水閥，增設水錘吸收器，從源頭避免管線水錘效應發生。

臉書粉絲專頁「Sway房市觀測站」曾發文稱，住大樓就是一定會彼此干擾，而且有時噪音並不是來自於正上方，會傳好幾層樓及斜斜傳來，他分享自己當主委的管理方法：

【樓上住戶看這邊】

1. 你覺得腳步很輕不代表真的很輕，樓上的狗跑步或是不同門的甩門聲，都聽得很清楚，在家建議穿拖鞋，才會降低腳步聲。

2. 風大的時候，關門要小心，免得變成甩門，常常不小心就變故意。

3. 有客人來訪時，盡量關窗開空調，給大家穿拖鞋，避免腳步聲。

4. 不要在浴室大聲唱歌，尤其是洗澡時，不然絕對是吵死。

5. 半夜想嘿咻時，記得關門窗跟衛浴門，你以為的輕輕呻吟，其實是恐龍慘叫。

6. 小孩學步及掃地機器人，看起來寧靜致遠，樓下其實很大聲。

7. 你吵別人，別人吵你。

【樓下住戶看這邊】

1. 自然合法造成的聲音，無法構成擾鄰，如果有高敏體質或一點聲響就會醒來，請住頂樓或透天。樓上晚上起來上廁所的沖水聲，是他的自由，你不能制止。

2. 如果聽到樓上刻意故意且用力打擊地面，請錄音錄影存證，找警衛或警察通知制止。

3. 如果聽到樓上辱罵並且用力吵架很恐怖，請打110。

4. 樓上有訪客是他的自由，走來走去也是正常，偶爾拖個椅子，只要不是故意，頂多是他比較粗手粗腳，笑笑以對即可。

5. 打麻將也是樓上的自由，除非一直掉牌，那可很客氣地告訴：「誰掉牌誰輸錢｣的道理。

6. 想找樓上溝通，一定要禮貌客氣，並且設定成：「可能是別戶人家的噪音，你有沒有聽到呢？｣如果你上去就是拍門辱罵，那是恐嚇，不是溝通。

7. 跟樓上樓下做好朋友，他的聲音就是好朋友活潑的過日子，一點也不會難過。