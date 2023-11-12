尋親6年終與寧波親生父母相見　美國30歲華裔女孩：我原諒你們

1993年，被棄置在寧波火車站的女孩Katie，在9個月大時被美國波士頓一堆夫婦領養，2017年Katie決定來中國尋親，惟首次尋親未果；今年9月，經台州公安局刑事科學研究所比對，發現她與寧波寧海胡大伯一家有血緣關係。11月8日，Katie回中國認親，9日一早回到寧海的家與親生父母相認。

2017年，Katie在杭州尋親時曾許願，迫切希望能早日見到親生父母，並稱「我原諒你們，我愛你們，我想謝謝你們給我生命。」



1993年，有人在寧波火車站發現一個女嬰，女嬰被送到了月湖街道，隨後被送到恩美福利院，福利院為這個女嬰起名沈桂英。9個月大時，來自美國波士頓的一對夫婦領養了沈桂英，她與養父母前往波士頓生活，成為美國女孩Katie。

2017年5月，杭州人Kathy在美國教學，得知Katie想尋親後，她幫忙聯繫找到「快找人」欄目。當時尋親期間，一行人帶Katie去了西湖。在西湖邊，Katie許下尋親心願：「我最大的心願和渴望就是知道你們是誰，來謝謝你們。我非常迫切地想知道你們是誰。我原諒你們，我愛你們，我想謝謝你們給我生命。」

這次重返杭州，Katie也是來「還願」的。雖然9月時，在「快找人」欄目的幫助下，胡家一家已與Katie線上見面，但線下這條回家路，她走了6年。

9日中午11點，寧海梅林街道嶴胡村口，Katie一行一出現，鞭炮聲便「砰砰砰」響起歡迎她的到來。村委活動室大院空地前鋪著紅毯，Katie的親媽媽一見到女兒，抱著她哭道歉說，「對不起，我的女兒！」Katie撫摸著她的背安慰著，爸爸胡大伯有點緊張地搓手站著。Katie的兩位母親也彼此擁抱，親媽媽愧疚地說：「謝謝你把Katie培養得這麼好。」養母凱倫亦笑著拉起她的手。

目前，Katie在一家非營利社會公益機構工作，主要幫助解決新舊華裔移民的各種問題，例如租房、孩子看護等，這樣的服務有利於移民更好地融入美國當地生活。

大學時曾學過一段時間中文的Katie表示，現在有繼續學下去的動力，她現在也正將自己的故事寫成傳記類小說，這次回家的過程，亦將被記錄在其中。尋親路上，從美國波士頓到杭州、寧波，猶如接力賽一棒接一棒直到團圓。Katie說，她也想做接力棒，幫助身邊和她一樣被領養的孩子尋親，為他們早日實現團圓的心願出力。