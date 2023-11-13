傳緬北電騙頭目孫子獲北大錄取　北大闢謠：不要相信詐騙嫌犯的話

11月12日，內地警方公開通緝明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4名緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目。

隨著通緝令的發布，有網民注意到，網傳圖片顯示，2023年1月30日，明學昌曾為其孫子明光忠舉辦「慶祝明學昌孫子被北大錄取升學宴」，引發關注。

不過北大今日（13日）闢謠表示，明光忠並非北大學生，無申請紀錄，「不要相信一個詐騙嫌犯的話」。



網傳圖片顯示，2023年春節，明學昌為其孫子明光忠舉辦「北大錄取升學宴」；同時還流傳出一張「北京大學錄取通知書」，上面寫著：「緬甸明光忠，我們高興地通知你，北京大學同意接受你於2023年9月至2027年7月，作為本科生來我校經濟管理學院學習，授課語言為漢語」。

對此，11月13日，北京大學宣傳部表示：「這個人（明光忠）我們查了，他不是北京大學的學生，而且沒有他任何申請北大記錄。現在我們都知道明學昌是電信詐騙嫌犯，大家都不要相信一個詐騙嫌犯的話。」

錄取書顯示，錄取明光忠的是「經濟管理學院」，北京大學官網顯示，北大「經濟管理學部」，下屬有經濟學院、光華管理學院、人口研究所級國家發展研究院。