南京大叔守橋20年：日巡84公里　救下463名輕生者

「大橋可以冷酷，但人不可以冷酷。」在南京長江大橋擔任勸生志願者的陳思說道。



綜合內媒報道，自2003年起即擔任南京長江大橋勸生志願者的陳思，守橋20年，終於今年9月退休。過往，逢節假日早上6點，陳思便會準時出現在大橋北堡，開始了一天的橋邊巡邏。南京長江大橋橫跨4.7公里，他每天要往返9次，合計約84公里，多年下來，已騎壞了9輛電瓶車。

陳思自述，時間一長，他僅從背影就能判斷此人是否有輕生傾向，遇到這樣的人，他就會立刻上前溝通或救援。但陳思也慢慢意識到，許多輕生者會在絕望中反覆自殺，雖然他能在某一刻拯救他們，但無法守護他們終身。

因此，到了2006年，他用本應買房的8萬元在距離大橋20公里的大廠區租下了一間房子，將其命名為「心靈驛站」，讓這個地方成為了許多人心靈的港灣。

他建立了一套完整流程，如吃飯、喝酒、傾訴、控制手機，逐步進行心理疏導，直至聯繫家人接回，驛站的費用全部由他一人承擔，20年來，他投入近人民幣30萬元。幫助開道了11080位對生活無望的人，成功挽救了463名輕生者。

如今，陳思年歲漸長，體力大不如前，於今年9月正式退休，橋邊巡崗任務已交給青年志願者繼續下去。但陳思表示，雖然不再繼續橋邊工作，他仍會守在驛站，繼續發揮他多年積累的經驗，為更多人排解內心的壓抑。