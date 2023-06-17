700年洪水都沖不走的觀音閣　長江屹立不倒的秘密是因這個結構？

在湖北鄂州的長江中央，有一座神奇的觀音閣，700年來經歷無數次洪水，卻能安然無恙，被譽為「萬里長江第一閣」。觀音閣700年屹立不倒的奧秘是甚麼呢？



觀音閣裏不只有觀音？

觀音閣坐落於鄂州市小東門外的長江中，建造在一塊叫做「龍蟠磯」的巨型礁石之上。

雨季時，長江水位升高，觀音閣一半被浸沒在水中，只能見到二樓的窗戶和屋頂。（視覺中國／當代中國授權）

整座建築長24米，寬10米，高14米，閣內有一亭三殿一樓，分別是觀瀾亭、東方朔殿、觀音殿、老君殿和二樓的純陽樓。

據《武昌縣志》等史料記載，觀音閣前身為龍蟠磯寺，歷史可追溯到宋代，功用有指是為鎮水免災，現在看到的建築是元朝時重建的，距今已有700多年歷史。

觀音閣內部不僅供奉觀音菩薩，亦有東方朔殿、老君殿，體現出儒釋道「三教合一」的特色。圖為一樓的觀音殿大殿。（網上圖片）

雨季之時，長江流域經常發生洪水，數百年來，這座古建築曾無數次被洪水淹沒，卻至今屹立不倒，建築主體結構一直保存完好，待洪水消退，又橫空出世，令人稱奇。

觀音閣無懼洪流 與這個結構有關？

在科技並不發達的古代，古人建造的觀音閣卻能無懼洪流，背後有甚麼玄機呢？

觀音閣西面的弧形石牆，由長60厘米、寬20厘米、高25厘米的條石砌成，是建築700年屹立不倒的關鍵因素。（視覺中國／當代中國授權）

原來與獨特的地勢，以及巧妙的結構設計有關。

觀音閣建築主體由青磚砌成，不懼水浸。其基座厚度超過1米，以條石壘成，西面有一道弧形石牆，令整座建築與底座礁石合為一體，形成如同船舷的構造，可以減緩水勢，抵禦洪水衝擊，又有利於順勢洩洪。

同樣在觀音閣西面的牆角，有一個「L」字形的排水洞口，大約30厘米長、20厘米寬，位於整座建築的最低處，退潮時洪水能夠很快從洞口排出，減少對建築的損傷。

湖北觀音閣旱季/汛期過後，長江水位下降，觀音閣巨大的礁石底座露出水面，吸引關注。（Getty／當代中國授權）

不過，觀音閣這麼多年屹立不倒，也離不開文物部門的保護。1998年長江特大洪水後，觀音閣就曾進行過整體修繕。

2006年，觀音閣被列入全國重點文物保護單位，出於保育考慮，當地文物局停止登閣參觀的項目，市民在外欣賞這座神奇的建築。

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