長江大橋超200座！哪條第一？哪條跨度大？這條橋打破美專家說法

長江是中國第一大河和世界第三長河，孕育了燦爛的中華文明。新中國成立以前，長江上沒有一座跨江大橋；70多年過去，中國橋樑建設不斷取得創新突破，目前長江上已建及在建橋樑超過200座，當中有不少橋樑更創下多項世界紀錄。



長江大橋建設之於中國，是一個圓夢的過程，展示了「中國建造」的非凡實力。你知道長江大橋建設背後都有哪些故事嗎？中國擁有長江大橋最多的城市又在哪裏？



長江大橋在廣義上泛指長江幹流上的所有橋樑。圖為武漢鸚鵡洲長江大橋。（視覺中國/當代中國授權）

武漢長江大橋 ：零的突破

橋樑建造涉及測量、水文、地質、建築等多個專業，在長江「天塹」上修建大橋是一項具有極高技術難度的工程。

在古代中國，長江上曾出現過因軍事目的而搭建的浮橋，但從未架起過真正意義上的跨江大橋。

民國時期也有過在長江上修建現代化橋樑的設想，包括中國首位鐵路總工程師詹天佑、中國民主革命先驅孫中山、中國橋樑專家梅暘春、中國結構工程師茅以升等人都先後做過規劃或勘測，均選址於湖北武漢，橋式設想亦包括「公鐵兩用」。

不過，因為戰爭和經費不足等原因，長江大橋始終沒能開工建設。

武漢長江大橋自建成以來一直是武漢的地標。它是長江上第一座鐵路、公路兩用橋，因此又被稱為「萬里長江第一橋」。（視覺中國/當代中國授權）

1957年通車的武漢長江大橋，是中國第一座真正意義的長江大橋，寄予了幾代中國人的夢想和期望。

大橋在蘇聯專家指導下建成，是一座鐵路公路兩用橋 ，連接了京漢鐵路和武廣鐵路。毛澤東詩詞中的「一橋飛架南北，天塹變通途」，指的就是當時正在修建的武漢長江大橋。

武漢長江大橋只是「中國橋樑」世界征程的起點。1968年，第一座由中國獨立自主建造的長江大橋——南京長江大橋建成通車，中國交通大動脈京滬鐵路得以貫通。

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南京長江大橋

耗時8年建造完成的南京長江大橋被稱為「爭氣橋」。（Getty/當代中國授權）

南京地段水深流急、地質複雜，此前美國橋樑專家來華勘察時就曾斷定「在南京造橋，不可能」。

而當時中國人堅持造橋，希望戰勝天險；但到了南京長江大橋正式動工時，中蘇關係破裂，蘇聯撤走專家並停止供應鋼材，大橋建設一度陷入困境。

在當時物質匱乏、孤立無援的條件下，南京長江大橋耗時8年建成，被民眾稱為「爭氣橋」，成為「自力更生的典範」。

長江大橋數量超200座 創多項世界紀錄

此後，中國橋樑專家和工程人員踏上自主建橋築夢之路，在不斷的創新和超越下，一座又一座長江大橋以最快的速度橫空出世。

新華社2021年10月的報道指出，交通運輸部的數據統計顯示，目前長江上已建及在建橋樑超過200座，跨長江（不含金沙江）已建成橋樑超過120座，遠遠超出毛澤東當年希望在長江上「建二三十座（橋），到處都能走」的數量。

國家發展和改革委員會2020年發布的《長江幹線過江通道佈局規劃（2020—2035年）》更明確指出。到2025年建成過江通道180座左右，到2035年建成過江通道240座左右。

楊泗港長江大橋於2014年12月3日動工興建， 2019年10月8日通車運營，雖然施工時間只有5年，突破的技術難題卻並不少。（視覺中國/當代中國授權）

長江大橋不僅數量多，許多大橋更進入世界級橋樑殿堂。武漢第10座長江大橋——楊泗港長江大橋，採用1,700米懸索橋「一跨過江」方案，是世界最大跨度雙層懸索橋。

創下7項「世界第一」的五峰山長江大橋，是世界首座高速鐵路懸索橋，在智能化時代，它同時也是中國率先設置全線智能監測系統和5G基站的千米級懸索大橋。

長江大橋最多的城市 武漢還是重慶？

長江流幹流經青海、西藏、四川、雲南、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、上海11個省（自治區、直轄市），到底誰的跨長江大橋最多？

重慶朝天門長江大橋2009年建成時為世界上跨度最大的拱橋。（視覺中國/當代中國授權）

若以省級行政區比較，湖北省交通運輸廳的數據顯示，2022年，湖北和重慶建成通車的長江大橋均為38座，並列全國第一；若按城市劃分，重慶問鼎全國之冠，武漢則次之。

雖然在數量上，武漢未及重慶，但也有媒體將武漢稱為「建橋之都」。

這是因為武漢不僅擁有各種橋型，多種功能的長江大橋，還擁有全國最齊全最成熟的建橋產業鏈，從勘察設計、施工建造、橋樑材料、裝備研發製造、橋樑監理、橋樑維修養護、橋樑健康監測、橋樑全生命周期過程，都可以在武漢解決。

此外，世界設計大型橋樑最多的設計院中鐵大橋院，以及建造橋樑最多的企業中鐵大橋局都在武漢。

據悉，得益於建武漢長江大橋時播下了創新的種子，90%的國內橋樑原創技術出自中鐵大橋院，如今設計、施工、材料、裝備全橋樑產業鏈實現100%國產化。

滬蘇通長江公鐵大橋

滬蘇通長江公鐵大橋採用主跨1,092米的鋼桁梁斜拉橋結構，是世界上首座超過千米跨度的公鐵兩用橋樑。（Getty/當代中國授權）

從自古以來的天險，到今日沿江流域都佈滿方便出行的各式橋樑，長江見證了中國造橋歷史的變化，也體現了中國人對提升工程技術的追求。

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