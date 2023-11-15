吉林農婦傳生10孩死剩6個、小女兒腋下潰爛　村幹部：有智力障礙

近日，網傳吉林長春一名農婦先後生下了10個孩子，然而其家庭條件較為惡劣，第10個孩子出生不久腋下潰爛，引發關注。村幹部回應表示，農婦有智力障礙，夫妻目前撫育六孩。



腋下潰爛的女孩名為「兔兔」，近日其一家情況備受關注。據影片發布人周一（13日）稱，兔兔一家居住在吉林省長春市德惠市大青咀鎮一村莊，有關片段已是很久以前的，目前兔兔狀況良好。同日，當地兩名村民證實，村內確實有戶人家生育了多個孩子。據介紹，夫妻兩人都是本村人，總計可能生了10個，但現在只剩6個，因為死了幾個。

周二（14日），當地村幹部表示，孩子父親59歲、母親40多歲，母親確為本村人，有智力障礙，有辦理殘疾證。據介紹，目前，夫妻二人共撫育6名孩子，其中有孩子智力上有缺陷。他證實確實有孩子死了，但總共多少不太清楚；又透露他們一家以前在河邊，給孩子在河裏洗澡，丈夫會捕魚拿去賣。至於腋下潰爛問題，該村幹部表示，目前兔兔已經恢復健康。最後他表示，他們一家現在在村子中心，有政府幫扶補助。至於生育情況，他稱：「沒法勸。現在還沒有節育。」

影片平台博主帶著兔兔直播。（影片截圖）

另外，網上多個影片平台帳號曾上門拍攝兔兔一家的情況，在有近5萬粉絲的短片博主「快樂小彪弟兒」帳號中，有多條以兔兔為主角的作品。其中周二，該博主抱著兔兔直播售賣商品。內媒嘗試聯絡該博主，但電話無人接聽。而帳號「燕姐一家」更以拍攝兔兔一家情況為主要內容，擁有2.9萬粉絲；帳號「雨晴兒」簡介為「關注擁有10個孩子的家」，擁有1.4萬粉絲。村民提到，兔兔一家在網上很紅，「博主還帶他們家去吃飯」。

對此，當地村幹部表示：「很多網紅給他們送東西，他們也是吃幾口就丟了。給他們收拾屋子，過了幾天，又是那樣。那些網紅主要就是來送點東西、收拾屋子，僅此而已。」