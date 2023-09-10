湖北喪偶漢翻牆入屋性侵16歲智障姪孫女　警方：已移交檢察院起訴

湖北一名16歲智障少女，獨自一人在家期間，遭到三名男子翻牆入屋性侵。值得一提的是，當中一名男子是其爺爺的弟弟（當地稱為「二爺爺」）。



湖北一名16歲智障少女，獨自一人在家期間，遭到三名男子翻牆入屋性侵。（資料圖片）

據《封面新聞》報道，今年16歲的小麗（化名），患有重度精神發育遲滯（即是智障），她從小就和嫲嫲居住在湖北省雲夢縣的農村。小麗是一名典型的留守兒童，她的父母都是殘疾人，父親常年在外地打工，母親十多年前亦離家出走。

住在縣城的伯母一家時常照顧小麗，因擔心其安全，特意在農村的家中安裝閉路電視。惟今年4月，小麗的伯母發現，小麗的二爺爺肖某攜兩名男子，於一日下午靠梯子翻牆入屋。

小麗的伯母稱，肖某喪偶多年，因沾染不良習氣在村中的口碑極差，因擔心其入屋盜竊於是報警處理。而小麗就稱，肖某和另兩名男子在屋內脫了她的衣服。

通過翻查閉路電視，小麗的伯母聽到，肖某和另兩名男子對話時讓對方「先上」，除此之外還有其他污言穢語，小麗就說過「疼，二爺爺你下去」之類的話。隨後，小麗進行體檢發現下體有陳舊性撕裂。

目前，肖某已被警方移交檢察院進入起訴階段。「他只承認翻牆進屋，不承認性侵。」至於另外兩名男子，警方仍在落實證據中。