四川醫院招34名護士要求學歷碩、博士引熱議　院方：薪酬有競爭力

位於成都的四川大學華西第二醫院近日在官網發布批量招聘護理技師藥師等公告，其中招聘34名護士，但要求碩士、博士學歷，引起輿情關注，不少網民感到驚訝，「現在護士崗位要求這麽高了」。對此，醫院相關工作人員周二（14日）回應稱，「醫院的薪酬還是比較有競爭力的」。



據官網顯示，此次護理職位招34人，專業要求臨床護理學，學歷要求碩士研究生或博士研究生。其甫出即引起網民關注，不少網民都對護士招聘的高要求感到驚訝，「本科也不吃香了」。不過也有分析認為這只是因為招聘的批次不同，所以要求也不同，並不是所有護士都要求高學歷，「上次招聘大專就可報名參加」；另有人認為華西是標桿，因此招博士不稀奇。

公開資料顯示，四川大學華西第二醫院源自1896年成立的仁濟女醫院，設有婦產科、兒科，建院逾百年。其中，婦產科學、兒科學均為國家重點學科。

此次護理職位招34人，專業要求臨床護理學，學歷要求碩士研究生或博士研究生。（華西第二醫院）

對於事件，醫院相關工作人員回應稱，所招聘的碩士/博士學位護理人員崗位是從事臨床護理工作，「醫院的薪酬還是比較有競爭力的」。他強調，醫院對護理崗位有不同的要求，有時候也要招聘全日制大專以上畢業生；由於不同批次的崗位招聘是不同的定位，本批次社招的是博士學位或碩士學位的護士。

對於發展前景，工作人員表示，該院本身是四川大學的附屬醫院，護理部的老師非常優秀，也有博士生導師。對於博士學位來競聘護理部崗位的話，具體也要看個人之後的職業發展選擇。