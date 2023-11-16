京東｢春曉計劃｣扶持商家　｢藏品出藏｣打造產銷一體化物流大通道

11月15日，京東發佈2023年三季度業績，在三方收益模式下提質增效，三季度收入2,477億元人民幣（約340億美元）實現同比正增長，淨利潤超市場預期。京東同時推出「春曉計劃」扶助商家增加流量，「0負擔」入駐開店，更在西藏林芝地區首開農產品前置智能倉，為靈芝松茸等「藏品出藏」打造產銷一體化物流運輸大通道。



據京東公佈數據，三季度作為核心品類的電子產品及家用電器繼續保持收入同比增速高於行業平均水平；服務收入達到524億元人民幣（約72億美元），佔整體收入的比例首次超過20%，達到21.2%，其中物流及其他服務收入的同比增長19.3%。

三季度以來，京東MALL、京東之家等超過50家線下門店在寧波、上海等地開業。京東3C數碼門店在三季度累計推動47家京東之家、京東電腦數碼新店開業，覆蓋北上廣深等城市。京東小時購已與超過40萬家實體門店合作。

59元即免運費 提升用戶體驗打造200餘項服務

自2023年8月23日開始，購買京東自營商品的京東PLUS會員將享受不限次數、不限單價、不限額度的全年免郵服務，普通用戶亦從「99元免郵」升級到「59元免郵」。

同時，京東快遞服務提出「1小時未取件必賠」、「全程超時必賠」、「派送不上門必賠」三大服務承諾。此外，京東針對用戶消費痛點可以提供200餘項服務，其中行業首創、獨有服務有80餘項，亦有價保、上門換新等服務項目。

京東雙11首周，超薄平嵌冰箱、新風空調、淨熱一體淨水器等家電家居好物成交額同比增長超300%。（視覺中國）

「春曉計劃」升級20項扶持商家舉措

三季度，京東「春曉計劃」再次升級20項扶持商家舉措，帶動新商家入駐數量再創新高，三季度整體商家數量同比保持三位數增長，為商家打造「更多流量、更快運營、更好服務、更省成本」的開店體驗，為商家帶來更多的費用減免，讓商家「0負擔」入駐。

一方面，京東取消了此前90天的「0元試運營」期限，部分商家「0元試營運」時間無限延長，期間無需繳納保證金；另一方面，京東針對個人及個體戶商家，技術服務費率低至零的類目擴展至98%。一系列商家扶持舉措帶動三方商家整體數量在三季度保持同比三位數增長，商家生態日趨繁榮亦帶動了非自營訂單量和用戶數量的有效增長。

京東「春曉計劃」升級20項扶持商家舉措。（資料圖片）

「藏品出藏」打造產銷一體化物流大通道

截至三季度末，京東的供應鏈基礎設施資產規模同比增長17%，達到1,486億元。京東物流運營超過1,600個倉庫，包含雲倉生態平台的管理面積在內，京東物流倉儲網絡總管理面積超過3,200萬平方米。

在西藏林芝，隨著西藏首個農產品前置智能倉正式啟用，當地的松茸製品、藏香豬製品、白肉靈芝等高原特色農產品可就近入倉，打開了一條新的「藏品出藏」產銷一體化物流運輸大通道。在新疆伽師，通過建設全國產地智能供應鏈中心，京東有效幫助當地果商的物流成本降低約20%，直接帶動當地新梅產業增收超過10億元人民幣。