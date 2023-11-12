雙十一｜淘寶為消費者慳超950億元　京東訂單量成交額齊創新高

內地第十五個「雙11」購物節已落下帷幕，今年依舊未公布交易總額。

淘天集團（淘寶天貓）方面稱用戶商家規模增長，帶動訂單量和成交總額全面增長；全週期累計訪問用戶數超8億，創下歷史峰值。88vip用戶規模突破3200萬，再創歷史新高，88vip成交同比雙位數增長。

京東方面表示，截至11日零時，成交額、訂單量、用戶數齊創新高，京東採銷直播的總觀看人數突破3.8億。累計超過60個品牌銷售破10億元，近20000個品牌成交額同比增長超3倍，新商家成交單量環比增長超5倍。



淘天集團：爲消費者慳超950億元 243個國貨品牌成交破億

今年淘寶天貓「雙十一」購物節從10月24日20點開始，至11月11日零時結束。據淘天集團發佈的戰報顯示，預計雙11全週期共爲消費者省下超950億元。

用戶規模和商家生意也同步增長。今年僅三線城市以下市場，天貓雙11就新增了2000餘萬購買用戶和超1.4億筆新增訂單。且淘天集團的「官方立減」板塊商品訂單量亦超2.1億，「天天低價」商品訂單量近9千萬。

品牌表現方面，截至11月11日零時，共有402個品牌成交破億，其中有243個是國貨品牌，3.8萬個品牌成交同比增長超過100%。

直播表現方面，淘天集團稱，店舖直播迎來大爆發，全平臺58個破億直播間中，店舖直播佔比超過6成，451個店舖直播成交破千萬，預售期4小時內首次出現成交破億的品牌直播間。店舖直播中，天貓消電、珠寶、運動戶外、家裝家居、服飾等多行業店播成交增速亮眼。

商家正在進行雙十一直播。（視覺中國）

雙11期間，商家會員數的增長也受到關注。普遍觀點認爲，電商滲透率已近飽和，活躍用戶、私域用戶，以及用戶留存及復購，才是平台最關鍵的銷量增長機會。截至11月11日零時，淘寶天貓累計爲商家帶來新增會員規模超1億，全平臺商家會員規模同比增長近30％，包括服飾、快消在內的多個行業，會員規模保持兩位數同比增長。

雙11之後是否會繼續強調低價，電商競爭的盡頭是不是低價？淘天集團中小企業發展中心總裁汪海表示，為來講繼續做一個具有「價格力」的平台。

淘天集團品牌業務發展中心總裁劉鵬表示，商家品牌需要跟上中國消費者的變化，雖然中國整體消費維持穩健的增長，但城鄉差異、用戶年齡段和不同的消費背景，導致消費趨勢也愈來愈多的多樣化，「當商品本身的功能趨於一致的時候，消費者的比價和理性消費的行爲在上升；當商品擊中了用戶的情緒價值，再貴的商品都賣得出去。」

京東：京東直播總觀看人數突破3.8億

今年，京東「雙十一」開始時間教淘寶早一天，10月23日已開始。據京東「雙十一」戰報顯示，截至11月11日晚23時59分，京東採銷直播的總觀看人數已突破3.8億。

京東百億補貼頻道的商品數量較「6·18」時提升2倍，頻道用戶規模也較6月增長近5倍；京東9.9包郵頻道內，上百個產業帶的海量源頭好物銷量突破百萬單；京東秒殺頻道成交額較9月環比增長近10倍。

在10月31日晚8點開啓的京東雙11百億補貼日，開賣不到4分鐘，頻道成交額即破億；在11月2日啟動的「9.9包郵日」，京東9.9包郵頻道全天訂單量較今年京東618當天增長超35倍，購物用戶數提升超28倍。

京東雙11首周，超薄平嵌冰箱、新風空調、淨熱一體淨水器等家電家居好物成交額同比增長超300%。（視覺中國）

今年京東雙11，大量品牌實現了爆發式增長。10月23日晚8點開場10分鐘，多個健康品牌成交額超去年同期全天；10月31日晚8點開場10分鐘，衆多大牌手機成交額同比增長100%。京東雙11首周，超薄平嵌冰箱、新風空調、淨熱一體淨水器等家電家居好物成交額同比增長超300%；超6000個時尚品牌成交額同比增長超100%。

今年以來，京東通過「春曉計劃」發佈了一系列商家扶持舉措，有效帶動了大量中小微商家入駐京東，京東雙11期間新註冊店舖數量同比去年增長3.4倍，參加今年京東雙11的新老商家數量較去年同期增長超1.5倍。