西班牙超市貨架現整排中國試卷？華人家長：讓孩子鞏固中文學習

《極目新聞》報道，近日，有網民表示在西班牙巴薩羅那一間中國超市看到貨架上有一整排中國試卷，引發關注。



據當事人小蛙同學描述，她們當時在一間中國超市逛街，發現超市貨架上竟然有整排中國試卷售賣，覺得很有趣便拍下分享。相片可見，貨架上擺放某「名師X題」小學系列試卷，主要是語文、數學等科目，旁邊還有一些拼音本。

小蛙同學的分享。（極目新聞）

事件在網絡引發關注及討論。小蛙同學表示，她看到不少留言後才知道，原來是當地的許多華人家長會在中國超市買試卷，幫助孩子做課後練習。

此外，另有在西班牙工作的小鄭表示，不少當地的華人家長會給孩子買試卷，想讓他們鞏固中文學習，「雖然國外有不少中文學校，但每周幾節課的時間可能不太夠。」

另有受訪者表示，在西班牙，有一些面向華僑華人子女招生的中文學校和機構。一位受訪者表示，其表弟在西班牙一間中文機構讀書，也需用這些試卷幫助學習掌握中文。

網民點睇：

哈哈哈強烈建議上個三年高考哈哈哈



哈哈，走到哪裡都要做題



出國了但沒完全出！



文化輸出有前途



人家這是不忘根，不能丟了自己的文化



漢語、漢字的魅力，是任何語言文字都無法替代的！

