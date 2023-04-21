罕見中文姓氏｢𪀋｣源自這少數民族　惟因是生僻字全族被迫改姓｢鴨｣

主要居住在雲南的少數民族傈僳族，有一支以鳥為圖騰的「𪀋」姓家族，但因訊息系統中無法輸入和顯示這一生僻字，對他們的生活造成極大不便。最終，「𪀋」姓族人全部被改姓「鴨」。



「𪀋」姓源於傈僳族方言，漢字意思泛指「鳥」。

內媒報道，居於雲南麗江的傈僳族有一支以鳥為圖騰的「𪀋」（漢語拼音為nià）姓家族，這一姓氏源於傈僳族方言，漢字意思泛指「鳥」。但因「𪀋」字屬於生僻字，為該姓氏族人造成諸多不便。

族人𪀋新貴介紹，自己換二代身份證時，因電腦無法輸入「𪀋」字而被通知改名，「直接就打成了鴨子的鴨」，他的名字亦就此變成鴨新貴。亦有族人表示，將姓氏「𪀋」改成「鴨」之後，性質就變了。而如若不改姓甚至會有無法登錄微信、手機銀行的影響。

麗江市傈僳文化研究會副會長朱麗凡表示，傈僳族講究氏族文化，不同的家族會崇拜不同的動物或植物，「𪀋」屬於鳥氏族，雖然屬於生僻字，但可以反映出一個地方的民俗文化。

中國社科院語言研究所研究員郭小武亦介紹，「𪀋」字有逾400年的歷史，改成「鴨」字之後字形和讀音都發生變化，變得沒有歷史的歸屬感。中國作為多民族、人口眾多的國家，首先要注意人文關懷，「不能因為是少數就忘掉、丟掉」。

據了解，Unicode（統一碼、萬國碼、單一碼）中擁有編碼的漢字宗數有98060個，而日常生活中可以用手機或電腦打出來的只有3萬個左右。

網民點睇：

「系統就不能更新一下嗎？」

「有關部門懶政怠政、不作為的真實寫照！」

「就這還想繼承傳統，姓都給人改了太搞笑了。」

「可以改鳥甲複姓，鳥的盔甲聽起來也比鴨酷一點。」

「以前不還聽說過一個縣的人改民族呢，改姓算啥。」

「說得好，要有人文關懷，讓生僻字姓氏和其他姓氏一樣生活便利。」

「認為最好的傳承方式是創新，給文字賦與故事，為文字拂去歷史塵埃，這樣生僻字才能重新活過來。」

