受業務能力、產品品質等影響　大批藝人退出直播帶貨行列

隨着網絡直播的興起，不少藝人、網紅近年來都紛紛加入「直播帶貨」的行列，惟卻因價格、產品品質等問題，遭遇「人設崩塌」。有內媒報道指，愈來愈多的藝人已宣布退出直播間。



綜合內媒報道，有消費者近日表示，藝人賈乃亮在直播間中所售賣的羽絨，宣稱原價2899元（人民幣，下同）折後449元，但實際上228元即可買到同款。

對此，涉事品牌方回應表示，售價228元的羽絨並非該品牌官方店舖，目前正在走打假舉報的流程。賈乃亮亦表示，網民質疑羽絨比線下賣得貴，「但我對我的機制有着絕對的信心。」

值得注意的是，今年「雙十一」期間，不少知名主播的價格機制多次引發爭議，主播要求商家給最低價可能引起「價格壟斷」質疑，播價格並不優惠，又會被消費者吐槽為「割韭菜」。

據不完全統計，2020年至少有500位藝人開始帶貨直播，因此這一年亦被稱之為「明星藝人直播帶貨元年」。有報道指，劉濤的首場直播帶貨，總交易就突破1.48億元。

不過，短短3年，明星帶貨就已明顯「降温」，受業務能力、平台不再扶持、商品品質等因素的影響，帶貨數據也出現斷崖式下跌。2022年開始，劉濤、秦海璐、景甜等曾經火熱一時的明星主播，相繼宣布停播。

有品牌方表示，「告別無序生長的野蠻，直播帶貨行業走向規範化發展的下半場。」