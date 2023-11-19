黑龍江雪鄉景區部分旅館春節客房售罄　開園一周遊客逾25000人次

東北三省連日降雪，位於黑龍江牡丹江的中國雪鄉景區積雪厚度已達40厘米，11月10日提前一周開園，目前入園人數已突破25000人次，部分家庭旅館春節客房售罄。



11月10日，位於黑龍江省的「中國雪鄉」景區開門迎客，「雪蘑菇」「雪蛋糕」等夢幻雪景吸引數千人次遊覽。2023年，雪鄉景區的家庭旅館預訂比與往年同期提前近半個月，部分家庭旅館春節客房已基本訂完。

黑龍江雪鄉景區。（景區提供）

據悉，黑龍江多年來著力推動冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅遊全產業鏈發展。哈爾濱市文化廣電和旅遊局副局長李韌介紹，今年，哈爾濱將以「冰雪+」為核心要素，推出哈爾濱冰雪大世界、亞布力高山滑雪、松花江冰雪嘉年華等10項冰雪體驗產品，開展第40屆中國·哈爾濱國際冰雪節、採冰節、冰雪旅遊論壇、冰雪美食節等100余場活動。

黑龍江雪鄉景區。（新華社）

據介紹，中國雪鄉風景區位於龍江森工大海林林業局有限公司雙峰林場，以唯美雪景和東北風情聞名中外。目前，景區內的旅遊基礎設施和亮化工程提檔升級，改造提升觀光棧道沿途景觀、木刻楞攝影觀賞區，用木頭設計、製作卡通人物網紅打卡點，豐富篝火晚會等互動活動，打造雪鄉花燈一條街，充分營造中國東北的民俗文化和冰雪體驗。