醫聊健康｜冬奧帶契冰雪運動熱　多人滑雪骨折應如何避免受傷？

北京冬奧會掀起冬季運動熱潮，在剛過去的農曆新年假期中，各地的滑雪場生意都非常火爆，不少市民都抽空體驗滑雪。

不過，江蘇連雲港市第一人民醫院在新年期間，就收治多名滑雪骨折的患者，甚至有人未入滑雪場就在場外滑倒骨折。



《現代快報》報道，過年期間，連雲港市第一人民醫院已接診多名滑雪骨折患者，其中該院小兒骨科連續收治4、5名滑雪摔倒的小朋友。

醫生提醒，做運動時一定要保護好自己。對於滑雪初級者而言，受傷大多是因為沒有掌握動作要領就上場；而對於技術、體能都沒有問題的滑雪高手而言，受傷可能是因為挑戰高難度雪道或動作，也可能是因為被滑雪場上的新手衝撞所致。

醫生介紹，滑雪受傷以下肢佔比最高，其中膝、踝關節及小腿受傷多見，而受傷類型中又以韌帶的損傷和骨折最為常見。若要避免受傷，民眾在進行滑雪運前應做好熱身及充分準備，循序漸進地學習滑雪技巧，並選擇合適自己的雪道。

此外，滑雪對體能消耗大，在疲勞狀態下很容易造成受傷，因此切忌在疲勞或身體不適時滑雪。同時，應注意休息並保證合理的營養補充，平時亦可加強體能訓練，增強上肢、下肢和腰腹的肌肉力量。