江蘇男丟失30萬元定製手機幸運尋回　拾得女子：以為是百元老人機

近日，江蘇宿遷有男子丟失一部價值30萬元人民幣的定製手機，而撿到手機的女子看到手機款式功能簡單，誤以為是普通的「老人手機」。目前，女子已歸還手機。



據悉，失主王先生陪同家人一起逛商場，不慎丟失一部內含重要商業資料、價值30萬元人民幣的手機，隨即報警。接報後，當地警方立即對丟失手機的型號、顏色等進行詢問，了解到該手機是王先生在國外定製的手機，價值30萬元。

隨後，警方通過調取查看閉路電視畫面，發現手機被一女子撿走。該女子表示，她看到手機功能樣式都比較簡單，以為是「100多元的老年機」，就沒有在現場過多等候。了解情況後，女子主動歸還了手機。

對於價值30萬的定製手機，不少網民評論指出其品牌為威圖（Vertu），翻查資料顯示，威圖（Vertu）是首間專門以手工打造奢華手機、通訊器材的公司，曾是諾基亞旗下獨立運作的子公司，總部位於英國，並在巴黎、紐約、新加坡等設有辦事處。

網民點睇：

有什麼功能呀30萬



這款機子確實很貴！但是電子產品容易過時，再貴內核也過了



威圖嗎？這手機還有啊



看上去確實像老年機



主動歸還，物歸原主就好

