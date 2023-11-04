不諳智能手機　老人｢訂閱｣App三年自動扣費8000元　僅獲450元退款

《澎湃新聞》報道，近日，杭州吳女士發現其丈夫葉先生在Apple訂閱的一款「ScanGuru」文件掃描軟件每周自動扣費50元（人民幣，下同），持續三年之久，金額共計8000元，但葉先生對自動扣費並不知情。聯絡Apple客服後，對方回應指權限有限，僅能退還九周的訂閱費用450元。



吳女士指，今年9月，丈夫查看銀行賬單時發現一筆不知名的50元扣款，是Apple store中一款文件掃描軟件「ScanGuru」的自動續費訂閱項目，每周自動從葉先生的銀行卡扣除50元，從2020年7月12日至2023年9月15日約三年時間內，扣費總金額高達8000元。

其後，葉先生email聯絡該軟件的開發團隊GM UniverseApps Limited，對方表示所有付款流程都由Apple負責。葉先生及家人多次聯絡Apple公司，但未得到退還。10月25日，Apple客服表示，由於只能看到九周的扣款記錄，僅能退還九周的訂閱費用450元，目前退款通道已關閉，無法再進行任何操作。

吳女士表示，丈夫現年60多歲，已退休多年，對智能手機的應用程序不熟悉，也沒有主動訂閱過任何項目，「我打電話投訴的時候還要驗證蘋果ID，而自動扣款的時候卻沒有任何的提醒和驗證，就這樣悄悄地扣了三年。」而在Apple store「ScanGuru」軟件的評論區中，有不少用戶反映該軟件存在「胡亂扣款」的行為。

網民評論：

我從5s用到15，從來沒被扣費過… 不開免密支付



自動訂閱我從來都是只訂一個月



從來不買蘋果手機，亂扣費誰買那玩意啊



每次自動開完立刻關，要不然哪天隨時來個扣費提醒，一整天好心情都沒了

