男子偷寺廟功德箱香火錢被刑拘　受審時狡辯是｢借｣：菩薩同意比OK

不少寺廟都會放置功德箱，不過近日，有男子連續偷盜上海某寺廟中的9個功德箱的香火錢，寺廟發現後報警，男子被警方拘捕。然而受審時，他卻狡辯稱自己是「借」不是「偷」，並表示有問過菩薩能不能「拿功德箱裡的錢」，菩薩比了OK。



《瀟湘晨報》報道，近日，上海崇明警方接港西鎮慎修庵報警稱，功德箱內香火錢被偷。由於庵內每十天清空一次功德箱內香火錢，這次與之前相比，在香客人數差不多的情況下，香火錢少了一大半。而每個功德箱上，合頁鏍絲都已松動，明顯有盜竊痕跡。

覃某偷盜畫面。（上海警方提供）

警方接報後，迅速展開調查，並很快鎖定嫌犯覃某。11月5日晚間，警方前往外省覃某居住的小區樓頂處將其拘捕。到案後，覃某對盜竊功德箱內香火錢的犯罪事實供認不諱。

覃某表示，於上月中旬駕車前往崇明廟庵踩點，並在10月23日凌晨翻墻進入慎修庵，先後偷竊了庵中9個功德箱的香火錢。

覃某偷盜畫面。（上海警方提供）

覃某同時辯解稱自己是借而不是偷，「我問菩薩能不能拿功德箱裏的錢？菩薩比OK！」目前，犯罪嫌疑人覃某涉嫌盜竊罪被崇明警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

此前，亦有發生過類似偷功德箱香火錢的類似事件。今年6月左右，廣東東莞有男子先後兩日凌晨潛入石龍鎮某寺廟，利用自製工具偷走功德箱內的香油錢。

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網民點睇：

我問菩薩，是不是該判你幾年？菩薩比OK了！



菩薩說了：偷盜者判三年



菩薩的意思是3年起步



菩薩：.......



信佛，但是信的不多

