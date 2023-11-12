廣州名企組團來港攬才　碩博人才需求超900名　博士年薪35萬以上

11月10日，廣州市人力資源和社會保障局消息，11月8日至10日，「羊城邀約」高校畢業生招聘活動在香港科技大學、香港大學、香港浸會大學連開3場。16間知名企事業單位攜1200個就業崗位現場攬才。博士研究生等高層次人才平均年薪超過35萬元（人民幣，下同）。三場招聘會受到了香港高校畢業生的關注參與，進場求職人員碩博學歷占比超過70%。



碩博人才需求超900名

這是今年以來，廣州市人社部門首次組織企事業單位來港攬才。本次招聘廣州結合產業需求和香港人才培養優勢，組織發動廣州軟體應用技術研究院、廣東腐蝕科學與技術創新研究院、華南理工大學國際校區、廣州市婦女兒童醫療中心、科大訊飛股份有限公司、廣州小馬智行科技有限公司等16家知名企事業單位，面向香港高校畢業生提供博士後、高級研究員、高等教育教師、AI技術工程師等優質崗位超過1200個。

本次招聘會涵蓋醫療衛生、生物醫藥、人工智能、教育、通訊科技、科學研究等重點行業。人才需求層次較高。其中，碩士研究生學歷需求503人、博士研究生學歷需求422人，合計碩博學歷人才需求超過總需求人數的七成。

為了招攬人才，招聘單位紛紛拿出「誠意」開出高價，招聘待遇十分「亮眼」。如：廣東腐蝕科學與技術創新研究院招聘進站博士後7名，年薪45萬元；廣州軟體應用技術研究院招聘人工智能方向研究員，年薪40萬-50萬元。記者注意到，博士研究生等高層次人才平均年薪超過35萬元。

值得一提的是，此次招聘會，廣州企業展現了產業發展新機遇。如廣州小馬智行科技有限公司作為國內乘用車智能駕駛領域的領軍企業，希望通過本次來港招聘活動，與香港高校深化產研合作與交流，引入更多的具有全球視野的港澳青年人才，推動國內人工智能自動駕駛技術領域有新突破。

廣州正奮力打造人才高地

種下梧桐樹，引得鳳凰來。當下，廣州正處在新一輪大發展的醞釀期，比以往任何時候都更加需要高層次人才。近年來，廣州作為粵港澳大灣區區域發展核心引擎之一，正奮力打造粵港澳大灣區高水準人才高地。

香港在大灣區可作「支援」角色，在經濟民生方面，促進多地合作，例如香港與澳門仍保持政制、法治上，獨立於其他內地城市的地位，但在經濟民生上，例如教育方面則相互融合。（資料圖片）

為更好「築巢引鳳」，廣州以更積極的人才政策「海納」海內外高層次人才。廣州市人事服務中心相關負責人介紹，根據廣州市博士後管理服務工作實施辦法等有關辦法，對引進或畢業後到市屬企事業單位全職工作或自主創業並符合規定的35歲以下博士，予以每人10萬元安家費，對國（境）外引進的予以20萬元安家費。

同時，面向業內公認全球排名前200名的高校引進國（境）外博士畢業生到廣州從事博士後工作，享受省財政30萬元生活補貼（資助期限2年）。市屬單位設立的博士後科研工作站（分站）、博士後創新實踐基地的在站博士後，在站期間可享受市財政給予的科研專案經費資助20萬元和36萬元生活補貼。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

