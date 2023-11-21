湖南警方破獲系列毒狗盜狗案　涉案8000餘元　繳獲249根作案毒針

《瀟湘晨報》報道，近日，湖南警方破獲一宗系列毒狗盜狗及販賣狗肉案件，涉案金額8000餘元（人民幣，下同），繳獲249根作案毒針。案件正在進一步審理中。



事情起因於11月初，湖南四新崗派出所連續接報指，有群眾家中狗隻丟失被盜。警方隨即展開調查，並鎖定2名可疑男子，曾利用弓弩、毒針等射殺狗隻並盜走。

現場繳獲毒針。（瀟湘晨報）

警方通過進一步梳理及排查，鎖定嫌犯戴某、楊某和高某的身分信息。11月15日，四新崗派出所聯合食藥環偵大隊、森林公安開展拘捕行動，在南縣某市場內將正在交易的戴某和高某拘捕歸案，隨後在嫌犯家中搜出弓弩、彈簧等作案工具，包括249根作案毒針。同日下午5時，另一嫌犯楊某主動到公安機關自首投案。

警方拘捕行動現場。（瀟湘晨報）

經審訊，2023年10月末，楊某、戴某和高某三人為謀取高額利益，便合謀由楊某、戴某毒殺他人家狗，再販賣給高某交由高某進行販賣。11月初，楊某購置了弓弩、毒針等作案工具後，就與戴某匯合尋找作案機會。二人騎摩托車四處尋找可盜家狗，在10餘天內共毒殺家犬36隻，並以每斤11元的價格賣給高某屠宰銷售，獲利8000餘元。

拘捕行動中，警方同時查獲被盜犬9隻，已協調其他單位對涉案犬只進行取樣、封存、送檢。目前，涉案嫌犯因涉嫌盜竊，均被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。