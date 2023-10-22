貓肉充當豬羊肉每斤4.5元　張家港市截獲黑產運貓車救逾千隻貓

近日，在江蘇張家港警方和當地動物保護愛心人士的齊力合作下，成功攔截一輛非法運貓車，解救超過一千隻將被冒充成豬羊肉送上餐桌的貓咪。



據《澎湃新聞》報道，此類貓車是捕獵售賣食用貓咪黑色產業鏈中的非法運輸車輛。10月12日，動保愛心人士自發攔下涉事貓車並舉報。張家港市南沙派出所接報後立即出警，聯同農業農村局協調解決，最終成功救下超過一千隻將被宰殺的貓咪。被解救的貓咪最終被送往太倉市萌太奇貓狗莊園救助站收留。

動保人士、萌太奇貓狗莊園救助站「貓島」項目股東龔健介紹：「貓肉按一斤4.5元賣出，但市場上羊肉一斤30塊。一只貓體重七八斤，去皮完大概四五斤肉，按貓肉價格賣出，冒充羊肉豬肉，中間的差值全是利潤，只要抓到一只貓，他們就賺了。」他指，此類黑色產業鏈有利可圖，被獵捕的貓不乏毛色體型都很完美，一看便知是寵物貓。

參與攔車的愛心人士韓佳麗表示，她曾在廣東打擊過近二十輛非法運輸的貓車，這次原本以為會和貓販子反覆周旋，但行動進展得尤其順利：「特別巧，我們剛攔下車，貓販子接到電話說他父親死了，他趕著去奔喪，貓也顧不上了，就直接任由警方處置。」

負責收留救助這批流浪貓的萌太奇貓狗莊園園主顧旻表示，他們會將健康貓咪進行絕育，受傷貓咪隔離分籠治療，根據貓咪特征發佈尋主啟示，一個月後還未被認領的貓咪將啟動領養機制，由動物保護協會合作領養平台，按照程序進行公開領養，並在後續進行定期回訪，杜絕二次拋棄的情況。工作人員同時介紹，莊園只是臨時救助站，他們籌設的「貓島」項目正在建設中。「貓島」建成後，工作人員將發放工資，股東希望在太倉設立一個好模式，並逐漸推廣到周邊城市。