中國初婚人數9年來下降55.9%　去年廣東省結婚總人數最多

據內媒《第一財經》報道，近年來，內地結婚人數持續減少，同時初婚年齡也在推遲。數據顯示，去年全年依法辦理結婚登記共683.5萬對，比上年下降10.6%。報道指，從歷年數據看，2013年是內地初婚人數的最高峰，達到2385.96萬人，意即9年來，內地初婚人數下降了55.9%。



根據國家統計局編著出版的《中國統計年鑒2023》，2022年，內地初婚人數為1051.76萬人，比2021年減少了106.04萬人，比上年下降了9.16%，這也是多年來初婚人數首次低於1100萬人。

同時，《中國統計年鑒2023》數據顯示，去年內地結婚總人數最多的是廣東省，達到了57.31萬對，也是唯一一個結婚總人數超過50萬對的省份；河南位居第二，為48.9萬對；四川位居第三，為46.39萬對。

2013年是內地初婚人數的最高峰，達到2385.96萬人。（視覺中國）

人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整分析，從客觀上來看，處於適婚年齡的年輕人在減少；從主觀上來看，結婚年齡推遲，部分人群的結婚意願也在減弱，不婚的人逐漸增多。

董玉整分析，如今不少年輕人不太想結婚，有多個因素，包括現實生活中婚姻的穩定性影響了年輕人對婚姻的嚮往；年輕人的婚姻觀發生了變化，很多人不再把結婚生育當成人生的必修課；還有現實生活中結婚成本的上升等。

此外，2022年第四季受疫情等因素，一部分人推遲到今年結婚，這也對去年初婚人數產生了影響。