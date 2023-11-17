成都美少女「愛上台灣不想回去」 穿婚紗舉牌「找老公」徵婚爆紅
撰文：ETtoday
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台大校園近日出現奇特一幕，一名女大生身穿婚紗、手舉「找老公」字牌站在總圖書館前「徵婚」，吸引不少師生駐足圍觀。
事實上，這名女大生是來自成都的交換學生，因來台一學期後發現非常喜歡台灣，因此在同學幫助下想出了「嫁給台灣人」的方法。
搞笑畫面曝光後，讓不少網友直呼「是活潑可愛的妹子，已戀愛」（點圖放大瀏覽）：
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網友「Morris Mao」近日在臉書PO出畫面，只見一名身穿婚紗的陽光女大生出現在台大圖書館前，手上不僅舉著「找老公」字牌，身後還貼著個人資訊及徵婚原因，上頭寫道，她因非常喜歡台灣，希望能留下來：「你願意和我結婚給我法律身分嗎？」另外還貼心備註，如不願意也歡迎聊天交朋友。
個人資訊的字牌上則是放上女大生小時候的「哭哭照」，並幽默表示她出生於1999年（今年24歲），身高164厘米，體重經常變，是四川成都人，本科系還未畢業。「不太會做飯但會吃飯，沒車沒房但有幽默感，身體健康，即將可能會在某一天有月收入，總之不是個壞人。」
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「Morris Mao」透露，經由和該名陸生交談，得知對方是歷史系學生，去台大做交換生一學期就愛上台灣不想回去。
但學生身分12月底就將到期，因此班上同學才會想出這個辦法幫她徵婚。「Morris Mao」還大讚，這名陸生「性格開朗、勇敢、中英語流利」。
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貼文曝光後，馬上引發熱烈討論，不少網友紛紛表示「好可愛的女生，這樣直接，台灣文化不同，男生會怕怕」、「人可愛文宣也可愛，期待後續發展」、「很漂亮耶」、「這麼誠實，不分享不行啊」。
「長的很美，也很有勇氣的，給一個讚」、「好可愛想認識」、「很有活力的女生，對岸女生有時候反而好相處」。
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