｢貪污都可原諒，錢要留在國內｣　企業家高校提荒誕｢愛國｣精神捱轟

貪污都可以原諒？近日，在位於北京的中國人民大學商學院舉辦的一項活動上，有嘉賓演講提到企業家愛國精神時，竟指出「貪污都可原諒，錢要留在國內」，引起網民熱議。



據了解，11月17日，中國人民大學校內召開2023（第16屆）中國人力資源管理年會暨第13屆中國人力資源管理學院的獎頒獎典禮，參會對象包括企業董事長、總經理、人力資源負責人等中高層管理人員。

據社交平台流傳的圖片顯示，會場中央台階有著「人大商學院」的標誌，大會主題是「點燃每一個人的企業家精神」，而其中一位與會嘉賓演講時，提出「企業家精神首先是愛國精神，寧可天下負我，不做民族敗類。欠錢也可原諒，不要拖欠國稅。財富傳承子孫，子孫要在國內。貪污都可原諒，錢要留在國內」。

上述言論令網民譁然，批評是顛倒黑白，甚至直言這種價值觀令其大開眼界，亦有網民諷刺道「哎，一不小心又說了實話」。北京律師王騰亦留言公開質疑「這是對抗反腐倡廉嗎？」另有網民表示，在現階段提倡反腐敗倡導建設的高壓政治形態下，這種論調竟然出現在如此高規格的頒獎典禮上，這不是培訓企業家的愛國主義精神，而是為中國培養社會蛀蟲。

網民意見節錄：

關上門說的大實話！

原形畢露了吧，狐貍尾巴露出來了吧

這就是他們整天宣揚的愛國？

這真實的反映出來當下所謂的精英們思想狀態

在某種宏觀經濟學上來說，這話沒毛病！

改革開放西方國家的什麽都可以學，就是防腐和廉政這方面不符合中國的國情

留在國內比流出國外好，至少肉還在鍋裏

其實就是一個池塘的魚。塘主是不會在乎哪條魚吃的特別肥特別大，但這條魚一旦跳到別的塘可就不同嘞

