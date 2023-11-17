江蘇企業家否認收賄墜樓亡　牽動民企信心惶惶？

江蘇省常州市一家民營企業的董事長11日凌晨跳樓身亡，他在遺書中否認自己和已經落馬的官員有金錢往來，並稱配合紀委調查過程中感受到很大壓力。事件引起廣泛關注，一度登上微博熱搜榜。政商關係、紀委工作方式等成為熱門討論話題。民企老闆跳樓究竟是何原因？這起事件可能會對民營企業家群體產生怎樣的影響？



企業家深夜墜樓

常州市華立液壓潤滑設備有限公司微信公眾號「常州華立」11月11日上午發文稱，公司董事長承勇當天凌晨跳樓身亡。

文章轉發了承勇的遺書和朋友圈動態，承勇稱，自己被常州市紀委就天寧區原副區長楊康成一案約談，受到很大壓力，「我本人發誓沒有拿他的800萬（人民幣，下同）存款和現金行賄的事情，在裡面一開始只是想儘快交錢走人，沒想到遇到的是進退兩難，審訊小屋子有點難熬」。

承勇寫道：「800萬的存款，所有前期承認的現金行賄都不存在。我當時只想早點交代結束，草率承認的，證據都是慢慢猜和想出來的，剛好對上，也是巧合！純屬巧合！」

常州市華立液壓潤滑裝置有限公司董事長承勇跳樓身亡。（網絡圖片）

他還寫道：「可能是我的心理素質太差了，度日如年，後面還要繼續，我覺得太累了，先走一步，拜拜！」「對於所有身邊的親朋好友，說一聲對不起，辜負了你們的期望，不能夠再陪伴，對於我的員工說聲對不起，再見！」

常州華立一名員工及一名管理層人士向內媒財新網證實，承勇已經去世。該管理層人士介紹，承勇家屬看到朋友圈文字後報警尋人，11日清晨在承勇住處附近的一棟樓下發現遺體。上述員工和管理層人士均證實，承勇從11月8日起配合常州市紀委監委調查直至11月10日，每日早去晚歸，未被留置。

另據《第一財經》報道，承勇的家屬稱，承勇已連續三天被常州市紀委監委找去談話，這段期間他每天只能睡一兩個小時。在承勇去世前一天被紀委叫去後，直到深夜11時許才回家，還向妻子說對不起，看得出來承受較大的壓力。

「常州華立」微信公眾號的文章和《第一財經》的報道現在均已無法查看。

人物背景

常州華立官網資訊顯示，公司始建於1984年，是一家專業生產潤滑成套設備為基礎、研發新型工業技術的機械製造服務公司。常州華立的潤滑油站產品在中國潤滑市場佔有率為14.97%，連續十餘年蟬聯中國第一，海外客戶包括德國西門子、曼透平，日本三菱、神戶製鋼等知名廠商。2021年，常州華立還入選了中國工信部發佈的第三批專精特新「小巨人」企業名單。

根據「天眼查」資訊，承勇生於1979年，為常州華立第一大股東，直接持有公司29.76%的股權。

據常州天寧區總商會今年4月報道，2009年，承勇從父親手裡接過常州華立的管理責任後，開啟了一系列轉型，並開拓國際市場。報道稱，為了打消國外廠商對常州華立的質疑，承勇通過不斷拜訪、細化方案及提供生產記錄，最終靠實力和能力得到國外廠商的認可。

除了企業家身份，承勇還是中共黨員、鄭陸鎮人大代表、天寧區政協委員，生前曾擔任天寧區商會副會長、天寧區工商聯執委等社會職務。

據官網介紹，常州華立始建於1984年，是國內重型機械液壓潤滑行業龍頭企業。

事件中的另一人是落馬官員楊康成。公開資料顯示，楊康成1971年出生，長期在常州市武進區、天寧區工作。2015年7月起至2021年5月，他先後擔任常州市天寧區鄭陸鎮鎮長、黨委書記。2021年6月至9月，楊康成進入天寧區區委研究室、區發改局工作。他於2021年9月出任天寧區人民政府黨組成員、副區長。

常州市紀委監委今年6月21日發佈公告稱，楊康成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受常州市紀委監委紀律審查和監察調查。今年8月31日，天寧區人民政府發佈了關於免去楊康成職務的通知。

常州市天寧區人民政府黨組成員、副區長楊康成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受常州市紀委監委紀律審查和監察調查。（網絡圖片）

自殺原因眾說紛紜

對於承勇跳樓自殺，網民反應不一。

有網民認為，地方官員與民企老闆政商勾結的腐敗案屢見不鮮，承勇可能是害怕進一步調查，畏罪自殺，遺書裡的說法不過是他的掩飾之辭；也有網民認為，承勇應該是在紀委談話時受到了逼迫，「屈打成招」；還有網民稱，承勇一開始可能是想迅速了結此事，沒想到產生了更嚴重的後果，在後悔和恐懼中選擇了輕生。

北京漢鼎聯合律師事務所律師張慶方對財經自媒體「一見財經」表示，有一種可能是，常州紀委已經查實楊康成確實貪污或者受賄800萬，但是從楊康成家找不到足夠追贓的財產，於是就去施壓民營企業家承認不存在的代為保管事實。

張慶方還說，這起案件並非孤例，和他最近代理的四川省內江市的一個案子情況極為類似。

承勇自殺後，《大皖新聞》記者曾致電常州市紀委多個科室，值班工作人員均表示不清楚此事，其中一名值班工作人員稱不方便說。

常州市官方的公眾號「中吳網」11月12日發佈情況通報稱，近日網傳常州華立法定代表人因被約談後墜樓身亡，常州市委市政府高度重視，正在組織有關部門依法開展調查，紀檢監察機關正在深入核查相關案件辦理情況，堅持實事求是、依規依紀依法的原則認真處置。

2019年3月6日下午，北京，全國政協十三屆二次會議舉行第二場記者會，主題為：政協委員談優化營商環境、促進民營經濟高質量發展。（視覺中國）

紀委如何與當事人談話？

民企老闆在被紀委約談後跳樓自殺，讓紀委開展工作的方式方法成為輿論關注焦點。

據中紀委網站上的《監督執紀工作規則》，談話函詢雖然不是審查，但不代表可以隨便瞞混過關。監督執紀工作規則規定：「反映問題比較具體，但被反映人予以否認，或者說明存在明顯問題的，應當再次談話函詢或者進行初步核實。」

「人民日報政文」微信公眾號2016年曾披露過紀委是如何與當事人談話的。文章引述山西省一名官員的回憶稱，「接受這種談話和其他談話的感覺完全不一樣」，「省紀委領導在談話時十分嚴肅」。該官員稱，「當天晚上，我難過得一宿沒睡著覺，前思後想，自己確實沒有原以為的那麼『完美』。」

對於網民關注的「逼供」、「誘供」問題，《中國紀檢監察報》2015年刊文明確提出，談話取證要尊重被調查人權利，把耐心細緻的思想溝通工作做到位，盡力消除對方抵觸和顧慮情緒，要儘量取得被調查人的信任，而不能急功近利，甚至誘供逼供。堅持在話語上不說侮辱人格的話，更不容許打罵體罰被調查人。

一些地方的紀委也有避免逼供誘供的具體措施。據《北京青年報》2015年的報道，北京市一名區縣紀委相關負責人告訴記者，他們的談話室安裝了監控系統，確保監控區域不留死角。區紀委還建立了案件查辦監控室，實現了對辦案人員和談話對象的「雙監督」。

中國近年一直提倡「依法治國」。（網上圖片）

不能損害民企信心

常州民企老闆跳樓事件，可能會讓其他民營企業家感到一絲寒意。

近幾年，由於政治經濟大環境的變化，中國民營企業家普遍信心不足，不少人選擇「躺平」，或者乾脆「潤」了。為此，官方多次提出要保障民營企業發展，強調「信心比黃金更寶貴」。為了讓企業家吃定心丸，海南省今年3月甚至提出「對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴」。

在中國營商創業，和地方官員打交道必不可少。以前，民營企業家主要害怕的是官員「吃卡拿要」，如今承勇的事情出來，恐怕又多了一種擔憂：地方官員落馬，會不會牽連到自己？即使自身清白，會不會成為紀委辦案的犧牲品？

因此，承勇事件需要官方給出一個清晰的令人信服的說法，不論他是畏罪自殺，還是被逼而死，抑或另有隱情，都要明明白白地查出來、公佈出來，倘若紀委約談過程中真的存在違規行為，也要果斷懲處、勇於反思。如此，才能讓民營企業家多一些對官方的信任和對未來的信心。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

