江蘇企業家否認收賄墜樓亡　牽動民企信心惶惶？

撰文：聯合早報
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江蘇省常州市一家民營企業的董事長11日凌晨跳樓身亡，他在遺書中否認自己和已經落馬的官員有金錢往來，並稱配合紀委調查過程中感受到很大壓力。事件引起廣泛關注，一度登上微博熱搜榜。政商關係、紀委工作方式等成為熱門討論話題。民企老闆跳樓究竟是何原因？這起事件可能會對民營企業家群體產生怎樣的影響？　

企業家深夜墜樓

常州市華立液壓潤滑設備有限公司微信公眾號「常州華立」11月11日上午發文稱，公司董事長承勇當天凌晨跳樓身亡。

文章轉發了承勇的遺書和朋友圈動態，承勇稱，自己被常州市紀委就天寧區原副區長楊康成一案約談，受到很大壓力，「我本人發誓沒有拿他的800萬（人民幣，下同）存款和現金行賄的事情，在裡面一開始只是想儘快交錢走人，沒想到遇到的是進退兩難，審訊小屋子有點難熬」。

承勇寫道：「800萬的存款，所有前期承認的現金行賄都不存在。我當時只想早點交代結束，草率承認的，證據都是慢慢猜和想出來的，剛好對上，也是巧合！純屬巧合！」

常州市華立液壓潤滑裝置有限公司董事長承勇跳樓身亡。（網絡圖片）

他還寫道：「可能是我的心理素質太差了，度日如年，後面還要繼續，我覺得太累了，先走一步，拜拜！」「對於所有身邊的親朋好友，說一聲對不起，辜負了你們的期望，不能夠再陪伴，對於我的員工說聲對不起，再見！」

常州華立一名員工及一名管理層人士向內媒財新網證實，承勇已經去世。該管理層人士介紹，承勇家屬看到朋友圈文字後報警尋人，11日清晨在承勇住處附近的一棟樓下發現遺體。上述員工和管理層人士均證實，承勇從11月8日起配合常州市紀委監委調查直至11月10日，每日早去晚歸，未被留置。

另據《第一財經》報道，承勇的家屬稱，承勇已連續三天被常州市紀委監委找去談話，這段期間他每天只能睡一兩個小時。在承勇去世前一天被紀委叫去後，直到深夜11時許才回家，還向妻子說對不起，看得出來承受較大的壓力。

「常州華立」微信公眾號的文章和《第一財經》的報道現在均已無法查看。

人物背景

常州華立官網資訊顯示，公司始建於1984年，是一家專業生產潤滑成套設備為基礎、研發新型工業技術的機械製造服務公司。常州華立的潤滑油站產品在中國潤滑市場佔有率為14.97%，連續十餘年蟬聯中國第一，海外客戶包括德國西門子、曼透平，日本三菱、神戶製鋼等知名廠商。2021年，常州華立還入選了中國工信部發佈的第三批專精特新「小巨人」企業名單。

根據「天眼查」資訊，承勇生於1979年，為常州華立第一大股東，直接持有公司29.76%的股權。

據常州天寧區總商會今年4月報道，2009年，承勇從父親手裡接過常州華立的管理責任後，開啟了一系列轉型，並開拓國際市場。報道稱，為了打消國外廠商對常州華立的質疑，承勇通過不斷拜訪、細化方案及提供生產記錄，最終靠實力和能力得到國外廠商的認可。

除了企業家身份，承勇還是中共黨員、鄭陸鎮人大代表、天寧區政協委員，生前曾擔任天寧區商會副會長、天寧區工商聯執委等社會職務。

據官網介紹，常州華立始建於1984年，是國內重型機械液壓潤滑行業龍頭企業。

事件中的另一人是落馬官員楊康成。公開資料顯示，楊康成1971年出生，長期在常州市武進區、天寧區工作。2015年7月起至2021年5月，他先後擔任常州市天寧區鄭陸鎮鎮長、黨委書記。2021年6月至9月，楊康成進入天寧區區委研究室、區發改局工作。他於2021年9月出任天寧區人民政府黨組成員、副區長。

常州市紀委監委今年6月21日發佈公告稱，楊康成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受常州市紀委監委紀律審查和監察調查。今年8月31日，天寧區人民政府發佈了關於免去楊康成職務的通知。

常州市天寧區人民政府黨組成員、副區長楊康成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受常州市紀委監委紀律審查和監察調查。（網絡圖片）

自殺原因眾說紛紜

對於承勇跳樓自殺，網民反應不一。

有網民認為，地方官員與民企老闆政商勾結的腐敗案屢見不鮮，承勇可能是害怕進一步調查，畏罪自殺，遺書裡的說法不過是他的掩飾之辭；也有網民認為，承勇應該是在紀委談話時受到了逼迫，「屈打成招」；還有網民稱，承勇一開始可能是想迅速了結此事，沒想到產生了更嚴重的後果，在後悔和恐懼中選擇了輕生。

北京漢鼎聯合律師事務所律師張慶方對財經自媒體「一見財經」表示，有一種可能是，常州紀委已經查實楊康成確實貪污或者受賄800萬，但是從楊康成家找不到足夠追贓的財產，於是就去施壓民營企業家承認不存在的代為保管事實。

張慶方還說，這起案件並非孤例，和他最近代理的四川省內江市的一個案子情況極為類似。

承勇自殺後，《大皖新聞》記者曾致電常州市紀委多個科室，值班工作人員均表示不清楚此事，其中一名值班工作人員稱不方便說。

常州市官方的公眾號「中吳網」11月12日發佈情況通報稱，近日網傳常州華立法定代表人因被約談後墜樓身亡，常州市委市政府高度重視，正在組織有關部門依法開展調查，紀檢監察機關正在深入核查相關案件辦理情況，堅持實事求是、依規依紀依法的原則認真處置。

2019年3月6日下午，北京，全國政協十三屆二次會議舉行第二場記者會，主題為：政協委員談優化營商環境、促進民營經濟高質量發展。（視覺中國）

紀委如何與當事人談話？

民企老闆在被紀委約談後跳樓自殺，讓紀委開展工作的方式方法成為輿論關注焦點。

據中紀委網站上的《監督執紀工作規則》，談話函詢雖然不是審查，但不代表可以隨便瞞混過關。監督執紀工作規則規定：「反映問題比較具體，但被反映人予以否認，或者說明存在明顯問題的，應當再次談話函詢或者進行初步核實。」

「人民日報政文」微信公眾號2016年曾披露過紀委是如何與當事人談話的。文章引述山西省一名官員的回憶稱，「接受這種談話和其他談話的感覺完全不一樣」，「省紀委領導在談話時十分嚴肅」。該官員稱，「當天晚上，我難過得一宿沒睡著覺，前思後想，自己確實沒有原以為的那麼『完美』。」

對於網民關注的「逼供」、「誘供」問題，《中國紀檢監察報》2015年刊文明確提出，談話取證要尊重被調查人權利，把耐心細緻的思想溝通工作做到位，盡力消除對方抵觸和顧慮情緒，要儘量取得被調查人的信任，而不能急功近利，甚至誘供逼供。堅持在話語上不說侮辱人格的話，更不容許打罵體罰被調查人。

一些地方的紀委也有避免逼供誘供的具體措施。據《北京青年報》2015年的報道，北京市一名區縣紀委相關負責人告訴記者，他們的談話室安裝了監控系統，確保監控區域不留死角。區紀委還建立了案件查辦監控室，實現了對辦案人員和談話對象的「雙監督」。

中國近年一直提倡「依法治國」。（網上圖片）

不能損害民企信心

常州民企老闆跳樓事件，可能會讓其他民營企業家感到一絲寒意。

近幾年，由於政治經濟大環境的變化，中國民營企業家普遍信心不足，不少人選擇「躺平」，或者乾脆「潤」了。為此，官方多次提出要保障民營企業發展，強調「信心比黃金更寶貴」。為了讓企業家吃定心丸，海南省今年3月甚至提出「對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴」。

在中國營商創業，和地方官員打交道必不可少。以前，民營企業家主要害怕的是官員「吃卡拿要」，如今承勇的事情出來，恐怕又多了一種擔憂：地方官員落馬，會不會牽連到自己？即使自身清白，會不會成為紀委辦案的犧牲品？

因此，承勇事件需要官方給出一個清晰的令人信服的說法，不論他是畏罪自殺，還是被逼而死，抑或另有隱情，都要明明白白地查出來、公佈出來，倘若紀委約談過程中真的存在違規行為，也要果斷懲處、勇於反思。如此，才能讓民營企業家多一些對官方的信任和對未來的信心。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

長三角「企業家跳樓自證清白」　個案的寒蟬效應正在壓倒宏觀政策董事長遭官方約談後自殺　內媒：以為交錢可以了事於是簽字承認內地董事長遭官方連續約談後墮樓自殺　遺書稱被逼承認收賄800萬
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