黑社會假冒高僧控制吉林5廟誘姦14女　還收副市長為徒行當眾跪拜

吉林省白城市中級法院近日就魏剛等人犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪、搶劫罪、強姦罪等罪一案作出一審判決。其中，魏剛被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。



根據內媒《澎湃新聞》21 日報道，經白城市中院審理查明，魏剛等人一方面借助佛教場所，在法會上表演「神通」，欺騙大量洮南（白城代管縣級市）市域內外群眾，透過有組織地實施詐騙犯罪手段，非法攝取巨大的經濟利益。

另一方面，團伙透過暴力、威脅等手段，有組織地實施尋釁滋事非法拘禁、放火等違法犯罪活動，殘害群眾、欺壓百姓。形成了以魏剛為首的組織結構嚴密、層級清晰、分工明確的黑社會性質組織。

魏剛幫助重修九華山羅漢墩禪寺後取得控制。（網上圖片）

白城市中院查明，魏剛利用封建迷信誘姦女性14 人，其中 3 人在案發時未成年，最小的被侵犯時還在上小學。

此外，魏剛還將洮南市原副市長蔡景晨、洮南市發改局原局長張文舉（均已落馬）等個別地方官員收為弟子，蠱惑官員不信馬列信鬼神，這些地方官員當眾跪拜魏剛，稱其為「爺」，助紂為虐，社會影響極其惡劣，嚴重破壞洮南市政治生態環境。

洮南市原副市長蔡景晨是魏剛「九大弟子」之一。（網上照片）

判決書顯示，魏剛今年 52 歲，是安徽省當塗縣人，大專文化。雖是漢族，但魏剛給自己起了兩個別名：「妙藏」、「剛甲爾措」。

魏剛的發跡離不開比他大兩歲的謝某（別名：釋悲君）。早年，魏剛在安徽省九華山下經營飯店，同時兼職「導遊」。魏剛在謝某的幫助下網羅居士、和尚至其麾下，實際控制德安禪寺。2007 年，魏剛召集數十人到遼源淨安寺與原住持對峙，取得了淨安寺的實際控制權。這一年，魏剛 37 歲。

判決書記載，以魏剛為首的犯罪組織不僅實際控制了洮南市德安禪寺、遼源市淨安寺，還控制了九華山羅漢墩禪寺、陝西省眉縣水落寺、進林寺，多年肆意侵吞其控制的多個寺廟的香火收入和捐贈善款，中飽私囊。魏剛還以「雙修」為名誘姦 14 名女性，其中 3 人案發時未成年。

根據被害人甲陳述，她小學畢業的暑假被母親帶到廟裡。魏剛說她有命劫，會遭遇車禍，破解方法是和他一起「雙修」。過了幾天，魏剛讓她吃下兩顆膠囊，令她失去意識而被強姦。魏剛說，如果要把與他「雙修」的事情說出去，她和她的母親都會命劫顯現，馬上死去。

被吉林「高僧」魏剛控制的洮南市德安禪寺。（洮南市人民政府官網）

判決書顯示，蔡景晨是魏剛所封「九大弟子」中的「六師兄」。公開資料顯示，蔡景晨 2015 年 5 月任洮南市副市長，後任洮南市政協副主席，2021 年被免職，次年因涉嫌嚴重違紀違法被白城市紀委監委審查調查，2023 年 5 月被開除黨籍和公職。

法院判決，魏剛犯數罪，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。從犯劉某鑫等其他成員分別被判處有期徒刑 17 年至 2 年 8 個月不等。