廣西打破陳繼才為首黑社會組織拘捕多人　公開徵集涉黑犯罪線索

11月13日，廣西桂林市公安局掃黑辦發布通告，2023年初，根據廣西公安廳指令，桂林、北海兩市公安局組成的聯合專案組通過縝密偵查，成功打破以陳繼才為首的涉嫌黑社會性質犯罪組織。

桂林市公安局已依法逮捕陳繼才等人，並呼籲民眾檢舉、揭發陳繼才等人的違法犯罪線索，協助警方徹底查清該組織所有違法犯罪事實。



經查，以陳繼才為首的犯罪組織為牟取非法利益，長期在北海市合浦縣公館鎮控制海運碼頭，有組織地實施強迫交易、尋釁滋事、非法採礦、非法拘禁、聚眾擾亂社會秩序、強姦、開設賭場、故意毀壞財物、非法持有槍支等一系列違法犯罪活動，為非作惡，稱霸一方，殘害群眾，嚴重侵害人民群眾的人身、財產安全，造成極為惡劣的社會影響。

通告稱，經廣西公安廳指定管轄，桂林市公安局依法對陳繼才（綽號「老花哥」）、陳烽（綽號「老花仔」）、陳善森（綽號 「陳大」「阿相大」）、陳善晶（綽號「啊癲三」「長毛三」）、陳善田（綽號「長毛四」「阿波四」）、陳繼賢（綽號「鏟頭二」）等人執行逮捕等刑事強制措施。

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為徹底查清該組織所有違法犯罪事實，桂林市公安局現公開徵集陳繼才等人的違法犯罪線索。對於舉報人信息，公安機關將嚴格保密。舉報線索查證屬實，將根據有關規定視情給予獎勵。

對威脅、干擾證人作證，打擊報復被害人或者舉報人，公安機關將予以嚴厲打擊；對包庇、縱容犯罪分子，將依法追究其法律責任；對充當保護傘的一律一查到底，絕不姑息。