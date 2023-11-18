台灣女狼師「9度性侵小六男童」還懷孕生子　驚爆還有其他受害人

台灣40多歲徐姓女子在桃園某國小擔任導師時，涉嫌利用早自習、午休等時間9度性侵小六男童，還懷孕生子，遭重判17年半。



女老師雖已遭解聘，且終身不得任教，但網路PTT瘋傳，早在十多年前，一位同名同姓的徐姓女老師就曾發文自述愛上班上男學生，引發譁然。

桃園市教育局昨表示，正查證中，不排除擴大調查。

與小學生每月發生1次性關係 男童上中學後父親才發現（點圖了解更多）：

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徐女是被害男童的小五、六年級班級導師，2020年2月25日開學日，徐女將男學童叫到休息室，強迫發生性關係，此後更每月發生1次。

男學生升上國中後，被父親發現和徐女過從甚密，報警才揪出犯行。

據了解，徐女未婚，曾在桃園、新北市逾8所學校任職，平常在校教學表現正常，學生和同事沒發現異狀，事件曝光令校內師生震驚。

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事發時因男學生年紀小，面對老師示愛，從一開始的抗拒轉為接受，甚至將老師當作女友。

但徐女後來反控是遭男童性侵，男童身心狀況受影響，經心理諮商才穩定，如今他已經是高一生，正常上學中。

據悉，男學生已與徐女切斷聯繫，男學生父母除了打刑事訴訟，也考慮找律師向徐女求償，希望事件趕快落幕。

教育局表示，當年9月26日接獲通報，學校立即將徐女停職，2021年8月18日解聘生效，且終身不得聘任為教師。

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教育局回憶調查過程，徐女以懷孕身體不適且有醫生診斷證明為由，遲遲不配合調查。

但教育局強調，2020年9月下旬後，徐女就未再入校也未與學生接觸，調查期間也未出現其他疑似受害者。

有PTT網友發現，早在2005年，曾有同名同姓的徐姓女老師在網路發文，自述單戀過班上小學生，憂心受害者恐不只一人。

教育局表示，正釐清是否屬實，不排除擴大調查。

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